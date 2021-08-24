Олена Зеленська ініціювала підписання меморандуму про роботу над україномовними аудіогідами з комплексом «Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско»

У межах візиту Президента України Володимира Зеленського до США перша леді Олена Зеленська ініціювала підписання меморандуму про роботу над двома україномовними аудіогідами з музейним комплексом «Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско».

За планом, до кінця року в залах Музею де Янга та Музею Почесного легіону, що входять до складу комплексу, можна буде послухати екскурсії українською мовою.

«Ми підписали меморандум про старт роботи відразу над двома україномовними аудіогідами для музейного комплексу «Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско». Я особливо ціную те, що налагодження міцних зв’язків між США та Україною відбувається за допомогою культури, що свідчить про тривалість і сталість такої співпраці», – наголосила Олена Зеленська.

Музейний комплекс «Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско» – найбільший культурно-мистецький центр у місті Сан-Франциско та один із найбільших художніх музеїв у Каліфорнії. До його складу входять Музей де Янга та Музей Почесного легіону. Перший розповідає про твори сучасного мистецтва, текстиль, костюми, експонати з Північної та Південної Америки, Тихоокеанського регіону й Африки XVII-XXI століть, а другий – про історичну та політичну еволюцію мистецтва за останні кілька тисяч років. Щороку музейний комплекс відвідують понад півтора мільйона осіб.

У музеях діє Програма доступу, за якою відвідувачі з інвалідністю можуть отримати два безкоштовні квитки. Також пропонують спеціальні екскурсії для людей, котрі спілкуються жестовою мовою. У галереях є опис картин великим шрифтом, середовище без запахів і додаткові місця для паркування. Аудіогіди щодо основних творів з постійної колекції містять опцію «Візуальний доступ», яка надає детальний візуальний опис кожного об’єкта під час екскурсії.



Нагадаємо, напередодні в межах ініціативи Олени Зеленської запрацював перший україномовний аудіогід у США – в маєтку Президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.