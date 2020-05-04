Олена Зеленська ініціювала «Велику розмову про безбар’єрність»

Дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність. Партнерами проекту виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України.

«Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями, – прокоментувала Олена Зеленська. – Для більшості з нас це – не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі».

Мета проекту – зрозуміти, з якими саме бар’єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті bf.gov.ua стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці. Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями. Відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому – розробити план дій для їхнього усунення.

«Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба усвідомити», – впевнена дружина Президента.