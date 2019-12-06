Дружина Президента України Олена Зеленська ініціює приєднання України до «Партнерства Біарріц» з утвердження гендерної рівності. Про це перша леді заявила у своїй промові на третьому Українському жіночому конгресі та виступила з відповідним закликом до Президента та Кабінету Міністрів України.

«Неможливо бути у світовому контексті й не приділяти гідної уваги та не робити конкретних кроків у сфері гендерної рівності», – наголосила дружина Президента.

«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в м. Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність «Великої сімки» та консолідувати зусилля інших держав щодо досягнення гендерної рівності.

Під час свого звернення до учасників конгресу Олена Зеленська звернула увагу на позитивні зміни, які вже відбулися для покращення становища жінок в українському суспільстві. Серед них – визнання пріоритету гендерної політики на урядовому рівні, скасування заборони для жінок мати низку професій, зокрема у сфері безпеки та оборони, ухвалення національного законодавства з протидії домашньому насильству.

«Це вагомі кроки. Проте нам є чого прагнути. Ми – європейська держава, котра зважає на принципи рівності та вважає їх своєю цінністю. І сьогодні я хочу ініціювати приєднання України до «Партнерства Біарріц» з утвердження гендерної рівності, яке дасть змогу мобілізувати та об’єднати наші зусилля довкола ідей рівних можливостей», – зазначила Олена Зеленська.

Наслідуючи приклад Франції, Німеччини, США, Канади та інших країн, які вже є учасниками «Партнерства Біарріц», Україна має взяти на себе зобов’язання щодо протидії насильству, забезпечення доступу до інклюзивної та якісної охорони здоров’я й освіти, розширення економічних можливостей жінок та забезпечення їхньої повноцінної участі у політичному та громадському житті.

«Перш за все ми говоримо про майбутнє українців та українок, про сім’ї, яким має бути комфортно поєднувати кар’єру з особистим життям, про необхідність створення дружнього до дітей суспільства з відповідною інклюзивною інфраструктурою, кімнатами сім’ї та дитини. Безбар’єрний простір – це, крім того, забезпечення гідних умов життя для людей з інвалідністю, де гендерна складова також має бути врахована», – підкреслила перша леді.

Насамкінець дружина Президента закликала присутніх об’єднати зусилля та втілювати політику однакових можливостей на всіх рівнях влади у співпраці з громадянським суспільством і міжнародними партнерами та подякувала всім, хто захищає ідеї гендерної рівності і продовжує крок за кроком розбудовувати Україну рівних можливостей.