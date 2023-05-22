Олена Зеленська й правозахисниця Надія Мурад відвідали Бородянку

Перша леді Олена Зеленська провела зустріч із лауреаткою Нобелівської премії миру Надією Мурад, яка прибула в Україну на запрошення дружини Президента. Це перший візит іракської правозахисниці до нашої країни.

Перша леді та Генеральний прокурор України Андрій Костін розповіли Надії Мурад про ситуацію з воєнними злочинами, скоєними російськими окупантами в нашій країні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення правоохоронні органи України зафіксували понад 88 тисяч воєнних злочинів. Це, зокрема, знищення цивільної та критичної інфраструктури, об’єктів культурної спадщини, розстріли евакуаційних колон, депортація, злочини проти журналістів, убивства й катування цивільного населення, зокрема жінок і дітей, а також випадки сексуального насильства з боку загарбників.

«Із перших днів війни поліцейські фіксують повідомлення про випадки сексуального насильства з боку окупантів. У складі спеціалізованих мобільних груп представники поліції опрацювали всі деокуповані населені пункти», – наголосила перша леді.

За час повномасштабної військової агресії РФ Офіс Генерального прокурора зафіксував 190 фактів сексуального насильства. Зокрема, проти жінок – 136, проти чоловіків – 54. Серед жертв 13 неповнолітніх: 12 дівчат і 1 хлопець.

Найстаршій постраждалій від сексуальних злочинів окупантів 82 роки, наймолодшій – 4 роки.

Найбільша кількість випадків сексуального насильства зафіксована в Херсонській області – 67. У Київській скоєно 52 таких злочини, у Донецькій – 34, у Харківській – 18, у Запорізькій – 7, у Чернігівській – 4, у Луганській – 3, у Миколаївській області – 5 випадків.

Олена Зеленська зазначила, що в документуванні та розслідуванні особливо важливий етичний підхід до постраждалих, для чого застосовується, зокрема, Кодекс Мурад.

«Рятувальники, поліцейські, лікарі та соціальні працівники активно напрацьовують нові алгоритми роботи та взаємодії, спираючись, серед іншого, на Кодекс Мурад. Він дає відповіді, як вибудувати довіру з людьми, які пережили цю глибоку травму, й підтримати їх. Для частини прокурорів і правоохоронців саме ваше ім’я стало синонімом людяності та етики», – наголосила перша леді, звертаючись до правозахисниці.

Дружина Президента України та Надія Мурад відвідали смт Бородянка у Київській області, яке перебувало під російською окупацією з 26 лютого до 1 квітня 2022 року.

Тоді в Бородянській громаді загинуло162 особи, з них 48 – під завалами будинків. 28 зникли безвісти.

У місті 1780 пошкоджених або зруйнованих приватних житлових будинків, 11 зруйнованих багатоквартирних будинків; 5 приміщень закладів дошкільної освіти і 10 закладів загальної середньої освіти зазнали руйнувань і пошкоджень.

Олена Зеленська й Надія Мурад оглянули руйнування багатоповерхівок на вул. Центральній, відвідали заклад дошкільної освіти «Буратіно», де місцеві жителі переховувалися від російських авіанальотів, та ЗДО «Казка», де окупанти розмістили свій штаб. Зараз садочок реконструйовано. Працівники ДСНС проводять навчання з мінної безпеки з дітьми зі старших груп (приблизно 20-30 дітей віком п’ять-шість років).

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів про комплексне відновлення Бородянки, зокрема про реалізацію експериментального проекту щодо відбудови за принципом build back better, тобто «відбудувати краще, ніж було», а також про початок відновлення житлових будинків за програмою United24. Гості ознайомилися з планом комплексного відновлення вулиці Центральної.

«Кадри з понівеченої росіянами Бородянки, які облетіли світ… І все-таки Бородянка жива й живе. Наша гостя Надія Мурад укотре наголосила: маємо документувати всі російські злочини. Це знадобиться для міжнародного трибуналу із засудження винних в агресії проти України. Бородянка вже отримує відновлення. Повинна отримати й справедливість», – зазначила перша леді.

Довідка. Надія Мурад Басі Таха – іракська правозахисниця єзидського походження, посол доброї волі Управління ООН з наркотиків і злочинності, лауреат Премії Вацлава Гавела з прав людини, премії Андрія Сахарова «За свободу думки», лауреат Нобелівської премії миру 2018 року. Включена журналом Time до списку 100 найвпливовіших людей світу 2016 року. Пережила рабство, насильство й тортури після захоплення її рідного селища Кочо (Ірак) терористичним угрупованням ІДІЛ. Після порятунку займається правозахисною діяльністю, з 2020 року співпрацює із Інститутом міжнародних кримінальних розслідувань (IICI) та Ініціативою запобігання сексуальному насильству під час конфлікту (PSVI) уряду Сполученого Королівства.

Створила Кодекс Мурад, у якому виокремлені мінімальні стандарти безпечного, ефективного й етичного збирання та використання інформації, отриманої від жертви або особи, яка зазнала системного сексуального насильства. Він призначений для тих, хто займається документуванням, розслідуванням, поширенням, дослідженням, моніторингом та іншими видами діяльності, пов'язаної зі збиранням і використанням такої інформації. Кодекс відображає загальні основні стандарти, які мають застосовувати всі суб'єкти в усіх контекстах, щоб заохочувати підхід, орієнтований на інтереси потерпілих.