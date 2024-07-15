Олена Зеленська: Коли дуже різним людям разом добре, це і називається інклюзія

Перша леді України Олена Зеленська відвідала літній денний інклюзивний табір «Космотабір: простір для всіх».

Разом з уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук та засновницею ГО «Бачити серцем» Олесею Яскевич вона поспілкувалася з дітьми та кураторами проєкту, взяла участь у майстер-класах із малювання та творчості.

«Все це – не просто літні розваги, а крок до того, щоб дуже різні діти могли повноцінно навчатися й комунікувати в суспільстві далі. Ставали не виключеними, а включеними в життя. Нам дуже потрібно більше таких проєктів і таких місць, як Космотабір. Коли дуже різним людям разом добре, це і називається інклюзія», – зазначила Олена Зеленська.

Космотабір – це щорічний проєкт ГО «Бачити серцем», який із 2016 року охопив майже тисячу дітей, із них 100 – цьогоріч.

Серед учасників табору – діти від трьох до 18 років зі складними порушеннями розвитку, зору, слуху; ті, хто втратив одного або двох батьків унаслідок війни, ВПО та діти без інвалідності. Їхні куратори – вчителі, блогери, перекладачі, фінансисти – проходять перед роботою із дітьми спеціальне навчання.