Олена Зеленська: Кожен наш день має стати Днем дітей – безпечним і добрим до них

Сьогодні в Україні вперше відзначають День захисту дітей саме 20 листопада – у Всесвітній день дитини. Із цієї нагоди в Києві вручили відзнаку «Родина для кожної дитини. Better Care Awards». Участь у церемонії нагородження взяла перша леді України Олена Зеленська.

Так Україна відзначає людей, громади, організації та бізнеси, що створюють для дітей простір безпеки, турботи й підтримки, а також забезпечують право кожної дитини зростати в сім’ї.

«Ця дата, у яку ухвалено Конвенцію ООН про права дитини, має нагадувати людству про важливість захисту дітей. Україна, однак, знає про це без нагадувань. Маємо захищати дітей одразу на всіх фронтах: рятувати фізично від російських атак та їхніх наслідків, виривати з ворожого полону, відновлювати після пережитого, побаченого, відчутого», – сказала Олена Зеленська.

Цього року було 367 номінантів на відзнаку. Серед них – прийомні родини, усиновлювачі, фахівці соціальної сфери, громади, бізнеси та ініціативи, які своїми діями змінюють життя дітей на краще.

«Ці люди дають дітям найголовніше – зростання в любові й турботі. А любов і турбота сильніші за будь-яку війну та агресію. І саме вони залишаться в дитини, коли випробування минуть. Коли дивишся на таких людей, віриш: кожен наш день може стати Днем дітей – безпечним і добрим до них. І для нас поряд із ними», – зазначила перша леді.

Кампанію «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» реалізують Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Фундація Олени Зеленської, Центр соціальних змін і поведінкової економіки разом із ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки Європейського Союзу, Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW, а також урядів Канади, Швеції та Великої Британії.