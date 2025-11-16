Президент:

Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України – звернення Президента
16 листопада 2025 року - 07:53

Найкращою гарантією безпеки нашої держави є сильні Збройні Сили України – Ігор Жовква

20 листопада 2025 року - 20:44

Олена Зеленська: Кожен наш день має стати Днем дітей – безпечним і добрим до них

20 листопада 2025 року - 20:28

Президент зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом

20 листопада 2025 року - 20:21

Заява Президента України під час спільного з Президентом Туреччини спілкування з журналістами

19 листопада 2025 року - 19:43

Робочий візит Президента України до Туреччини
19 листопада 2025 року - 12:30

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із політичним директором Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Домініком Муттером.

Ігор Жовква відзначив лідерство Німеччини в наданні Україні допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії, передусім військової, та окремо подякував за вагому роль у посиленні української ППО.

«Вдячні за нещодавню передачу Україні двох систем ППО, а також за внесок в ініціативу НАТО PURL із придбання зброї у США. Німеччина профінансувала окремий третій пакет у межах цієї ініціативи», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Загалом уже сформовані п’ять пакетів у межах PURL. Перший внесок Німеччини в цю ініціативу становив 500 млн дол., днями ця країна оголосила про другий – на понад 170 млн дол., з урахуванням цих коштів уже доформовується шостий пакет. Таким чином загальна сума внеску Німеччини становить більш ніж 670 млн дол.

Під час зустрічі обговорили дипломатичну роботу лідерів України, Німеччини та інших країн-партнерів для досягнення реального миру, а також роль Німеччини в цьому процесі та в готовності надати Україні надійні й дієві гарантії безпеки.

«Найкращою гарантією безпеки нашої держави є сильні Збройні Сили України. Вдячні Німеччині за значну допомогу в посиленні їхньої обороноздатності, а також за готовність підтримувати наші оборонні спроможності й протягом наступних років», – наголосив Ігор Жовква.

Окрема увага – відкриттю переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі. Сторони мають спільну позицію: важливо забезпечити абсолютну єдність країн Євросоюзу навколо цього рішення. Україна та Німеччина продовжать тісно координувати свої кроки для інтеграції нашої країни до Європейського Союзу.

