Президент зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Глава держави офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Президент окреслив принципові основи, які важливі для українців. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру та підтримує всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Наша країна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття, та готова й зараз конструктивно працювати з американською стороною і партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир.

Глава держави розраховує найближчими днями обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

«Ми дуже вдячні Президентові Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народу. Ми міцно стоїмо, тому що маємо таких сильних партнерів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент окремо відзначив важливість реалізації програми PURL щодо закупівлі американського озброєння, передусім систем ППО, для потреб України.

Деніел Дрісколл зауважив, що Президент США Дональд Трамп і його команда дуже поважають Україну. Міністр висловив захоплення тим, із яким героїзмом українці захищають свою батьківщину.

Володимир Зеленський наголосив, що в Росії поки не видно намірів припиняти агресію проти України, вона продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

«Учора вони атакували нашу західну частину України. Дуже багато людей загинуло. Особливо жахлива трагедія – в Тернополі», – зазначив Глава держави.

Станом на зараз відомо, що внаслідок цього обстрілу загинули 27 людей, серед них троє дітей. Пошук досі триває.

Президент передав міністру Сухопутних військ США матеріали з інформацією про іноземні компоненти, що містяться в російській ракеті Х-101, якою РФ ударила по Тернополю. Вона була створена цьогоріч, і в складі ракети є компоненти, зокрема, з таких країн: США, Німеччина, Китай і Тайвань, Нідерланди, Японія, Швейцарія та Велика Британія.

Глава держави зауважив, що без компонентів, які виробляють компанії з різних країн, у Росії не було б можливості виготовляти такі ракети. Тому вкрай важливо посилити санкційний тиск і перекрити всі можливі шляхи потрапляння таких компонентів до РФ.