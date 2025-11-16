Заява Президента України під час спільного з Президентом Туреччини спілкування з журналістами

Дуже дякую, шановний пане Президенте!

Шановні присутні, шановні наші команди, мерхаба, медіа!

Сьогодні ми в Туреччині, і в нас, як завжди, дуже продуктивна була бесіда, дуже хороша, змістовна зустріч із Президентом Ердоганом. І ми в Україні дуже цінуємо довіру, яка є між нами, яка є між нашими державами, між нашими народами. Я дякую за наші постійні зустрічі, що Туреччина приділяє багато уваги Україні. Це дійсно не перша наша зустріч у цьому році. Дякуємо за це, пане Президенте. Для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти наших людей, проти нашої держави. Я хочу подякувати за співпрацю – а вона є, – яка допомагає нам захищати життя, а також за чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів цієї трагедії, цієї агресії – Туреччина підтримує незалежність України. Ми дякуємо за підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету. Наш суверенітет – це щоденна боротьба українців – військових, цивільних, усіх, хто захищає право на життя в Україні, наше право на самооборону.

Сьогодні вночі всі у світі знову могли побачити, що несе ця війна, що несе агресія Росії. Був черговий удар по містах наших, були влучання російських дронів і ракет по житлових будинках. І тільки в одному нашому місті Тернопіль більше двох десятків людей були вбиті цим ударом, і це люди, які були просто в себе вдома, які мирно спали. Станом на зараз відомо про 25 загиблих, серед них дві дитини. Мої співчуття рідним та близьким. І дякую, пане Президенте, вам за співчуття. Зараз іще тривають рятувальні роботи – відомо, що можуть бути люди, на жаль, іще під завалами, рятувальники намагаються зробити якнайбільше. Також був удар по Харкову, по інших містах і громадах. Загалом тільки в сьогоднішньому російському ударі було 48 ракет – це дуже багато – та 476 ударних безпілотників. Така кривава ця війна. Ми в Україні змушені постійно захищатися від таких ударів, ми шукаємо та дійсно забезпечуємо Україні необхідні ракети для ППО – це виклик, це непросто, але ми все для цього робимо, – необхідну зброю та для наших захисників неба – необхідне обладнання та бойову авіацію. Це дійсно виклик, і це щоденна робота. І я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає Україні захищатися. І дякую також Туреччині за ту роботу, яку ми робимо разом.

Ми сьогодні говорили з паном Президентом про подальшу співпрацю – про спільні виробничі проєкти, про координацію для більш ефективного захисту життя. Наші команди працюватимуть над тим, що узгоджено сьогодні. Розраховуємо на результати.

Звісно, ми говорили предметно й по ситуації в дипломатії – зараз багато процесів активізувались, і ми стараємося зробити так, щоб уся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир і гарантовану безпеку. Війна має закінчитись, немає альтернатив миру, Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв’язати іншу подібну війну – проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні поруч. І ми однаково з Туреччиною це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими. Гарантії безпеки дуже важливі. Ми будемо й надалі тісно координуватись, працювати з усіма нашими партнерами. І я вдячний, що Туреччина допомагає. Вдячний іще раз Президенту Ердогану. Ми розраховуємо на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість у Москві.

Важлива активна залученість Туреччини до Коаліції охочих, особливо до військово-морського компонента. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною.

Дуже стараємось відновити обміни, обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією, у тому числі це кримськотатарські політичні та релігійні в’язні в Росії. Звісно, ми працюємо і щоб повернути викрадених наших українських дітей. У нас працюють майданчики – всюди працюють, і в Туреччині. Для цієї роботи є всі можливості, ми дякуємо за таку допомогу – повертати наших дітей.

Сподіваємося до кінця року відновити обміни й повернути значну кількість полонених. Туреччина нам у цьому дуже допомагає, хочемо вам особисто за це подякувати, пане Президенте, за зустріч і за результати зустрічі в турецькому напрямку, за те, що вже дві з половиною тисячі наших військовополонених було повернуто, або є рішення – на шляху додому. Нам потрібно прискорювати ці напрямки, нам потрібно прискорювати ці дипломатичні зусилля.

Дякую, пане Президенте!