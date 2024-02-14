Олена Зеленська: Кожна громада має поставитися до майбутнього своїх дітей із максимальною відповідальністю

Під час поїздки на Тернопільщину перша леді України Олена Зеленська відвідала школи місцевих громад, щоб ознайомитися з перебігом реформи шкільного харчування.

Дружина Президента побувала, зокрема, у Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. – дошкільному навчальному закладі с. Великі Гаї Великогаївської сільської ради.

У жовтні 2017 року він набув статусу опорного закладу освіти. Школа розрахована на 640 учнів. Нині в закладі навчається 438 дітей у 20 класах, працює 48 педагогічних працівників та 16 ociб обслуговуючого персоналу.

У школі зробили капітальний ремонт їдальні та повністю оновили обладнання харчоблока. Це дало змогу годувати дітей з огляду на принципи здорового харчування, узгодити енергетичну цінність раціону, структуру харчування з нормами фізіологічних потреб учнів. Також розроблено й упроваджено систему управління безпечністю харчування НАССР.

Олена Зеленська особливо відзначила, що в більшості закладів освіти на території Великогаївської територіальної громади коштом місцевого бюджету забезпечено харчування не лише дітей пільгових категорій, а й усіх учнів 1–4 класів.

«Можна уявити, яка це економія для родин. Серйозний здобуток і приклад для будь-якої громади – поставитися до майбутнього власних дітей із відповідальністю, не формально, а з душею, створити найкращі умови. Реформа «здорової людини» (додам – і здорового нового покоління завдяки їй) має саме такий вигляд», – наголосила перша леді.

За словами дружини Президента, відповідний досвід необхідно масштабувати й поширювати, зокрема на регіональних форумах із впровадження реформи шкільного харчування, які регулярно проводять у різних областях країни з метою розширення проєкту та комунікації між його учасниками.

«Коли ми кажемо «громада», то маємо уявляти собі насамперед небайдужість і найкращі умови для всіх її жителів. Сподіваюся, цей досвід і настрій вдасться передати кожній громаді країни», – резюмувала перша леді.