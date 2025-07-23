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Олена Зеленська: Маємо дати дітям гідне дитинство всупереч російській агресії

24 липня 2025 року - 19:30

Олена Зеленська: Маємо дати дітям гідне дитинство всупереч російській агресії

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у форумі «Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні». На заході також були присутні представники уряду, громад, міжнародних партнерів і громадянського суспільства.

Європейська гарантія для дітей (ЄГД) – ініціатива ЄС, створена для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням дітей. Україна як країна – кандидатка на вступ до ЄС висловила бажання долучитися до неї.

«Коли у Європі кажуть "життя дитини", мають на увазі добробут, можливості, розвиток. В Україні зараз ми маємо на увазі фізичне виживання. Коли у Європі кажуть "майбутнє", йдеться про перспективу на роки. Ми ж іноді звужуємо значення цього словосполучення до "дожити до завтра". Такою зробило нашу реальність російське вторгнення. І діти – найуразливіші його заручники», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що зараз 44 % українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР. Це дані дослідження «Індекс майбутнього». Крім того, за інформацією ЮНІСЕФ, майже 70 % юних українців не мають доступу до належного харчування та житла.

«Але навіть у таких умовах усі батьки, усі відповідальні дорослі, країни ухвалили принципове рішення – дати дітям повноцінне дитинство. І, що важливо, таке ж рішення ухвалила держава. Я щиро радію, що всі напрями Європейської гарантії є в моїй роботі як дружини Президента і в роботі моєї Фундації», – додала вона.

Зокрема, перша леді поінформувала про впровадження реформи шкільного харчування, діяльність Фундації Олени Зеленської з облаштування укриттів у школах і садочках, відкриття Шкіл Супергероїв, будівництво житла для багатодітних родин і про заплановане на цей рік відкриття молодіжних центрів психологічної підтримки «12–21».

«Дякую ЄС і нашим партнерам і водночас звертаюся до українців, яким ці гарантії впроваджувати на місцях. Я прошу про максимальну відповідальність і залученість. Бо успіх залежить від кожного з нас», – підсумувала дружина Президента.

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