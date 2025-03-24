Олена Зеленська: Маємо створити для всіх можливість підтримки ментального здоров’я – доступну, безкоштовну, близьку, зручну, зрозумілу

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі «Ти як?: інсайти та вивчені уроки», присвяченій упровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров’я на рівні громад.

Серед учасників – представники профільних міністерств та команд регіональної координації, зокрема заступники начальників ОВА, регіональні координатори та консультанти в громадах.

«З нашої останньої зустрічі минуло пів року: непрості для всіх, як і для всієї країни. Але я впевнена, все-таки вони були зігріті думкою, що робимо важливу справу – підтримуємо стійкість цілої країни», – зазначила Олена Зеленська.

За цей час консультанти «Ти як?» у громадах зосередилися на створенні локальних екосистем ментального здоров’я, зокрема путівників (маршрутів) послуг із ментального здоров’я, де зібрана інформація про всіх, хто надає такі послуги на рівні громад.

«Громади пройшли шлях заземлення й мережування, що охоплював картування послуг, створення реєстру надавачів, опитування користувачів послуг, промоцію теми ментального здоров'я, активацію координаційних центрів підтримки цивільного населення як міжвідомчого майданчика та створення реєстру тренерів», – наголосила керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва.

Робоча зустріч була сфокусована саме на обговоренні відкриттів, викликів та рішень, які виявили регіональні команди «Ти як?».

Серед поширених проблем у невеликих громадах – те, що люди не звертаються по допомогу, бо хвилюються через збереження анонімності. Для її розв'язання до локального путівника додали надавачів послуг з інших громад, а також телефони гарячих ліній.

Так, в одній із громад рішенням стало відкриття окремого входу, щоб кожен охочий міг потрапити до кабінету психолога конфіденційно.

«Мені важливо було почути про кожен із викликів, і особливо відповіді на них. «Ти як?» не ставить за мету «змусити всіх ходити до психолога», справжня мета – створити для всіх можливість підтримки: доступної, безкоштовної, близької, зручної, зрозумілої», – підсумувала перша леді.

Довідка. Всеукраїнська програма ментального здоров’я, яку ініціювала Олена Зеленська, впроваджується за експертної підтримки ВООЗ.