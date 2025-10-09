Олена Зеленська: Мета Всеукраїнської програми «Ти як?» – щоб підтримка ментального здоров’я була доступною, дружньою та безкоштовною

Перша леді України Олена Зеленська у Всесвітній день ментального здоров’я зустрілася зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які здобувають освіту за спеціальностями «психологія» та «соціальна робота».

«Підтримка ментального здоров’я якомога ближче до людини, у рідному місті та селі, доступна, дружня, безкоштовна – мета Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». КНУ імені Шевченка – один із закладів вищої освіти, що активно співпрацюють із програмою якраз у цьому напрямі – у підготовці фахівців, які так потрібні», – зазначила дружина Президента.

Минулого навчального року Київський національний університет випустив 218 бакалаврів і 165 магістрів за напрямами «психологія» та «соціальна робота». Зараз на факультеті психології навчаються майже 2 тис. студентів, на кафедрі військової психології та педагогіки Військового інституту – понад 400.

Перша леді долучилася до спеціального заходу для першокурсників «Дотики підтримки. Практикум емпатії», який відтепер стане обов'язковим компонентом періоду адаптації для всіх першокурсників університету. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров’я такі практикуми відбулися в усіх університетах спільноти «Ти як?» – це 30 закладів вищої освіти з 20 областей України.

Крім того, Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з випускниками першої хвилі навчання «Рівний – рівному» – спеціалізованої програми для ветеранів і ветеранок, спрямованої на підготовку фахівців, що в майбутньому допомагатимуть іншим ветеранам і військовим.

«Сподіваюся, підхід “рівний – рівному” посяде гідне місце у класифікаторі професій. Це важливо для того, щоб, наприклад, центри життєстійкості, реабілітаційні центри могли офіційно таких фахівців працевлаштовувати», – наголосила дружина Президента.

Також перша леді оглянула виставку «Дотики підтримки», що відбулася в межах Дня спільнодії. Сьогодні комунікаційна кампанія «Ти як?» нагадує про силу теплих дій і запрошує українців ділитися своїми фото та історіями про дотики підтримки. За сприяння регіональних координаторів «Ти як?» дні спільнодії відбулися також в інших українських містах і громадах. До них долучилися десятки тисяч українців.

Цю ідею також підтримали компанії, які входять до спільноти «Бізнес без бар'єрів». У соціальних мережах вони розповіли про своїх працівників, клієнтів, гостей. Також у соціальних мережах «Ти як?» у цей день з’явився набір стікерів, створений разом із Національним антарктичним науковим центром, у якому жителі Антарктики нагадують про цінність ментального здоров’я.