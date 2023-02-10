Олена Зеленська: Ми хочемо, щоб українські діти стали поколінням перемоги, а не поколінням війни

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю програмі Logo! розповіла про ситуацію, у якій опинились українські діти через російську агресію, та умови, у яких вони мусять жити й навчатися.

«Небезпека. Це якщо охарактеризувати їхню ситуацію одним словом. Вони постійно в небезпеці. Жити в небезпеці не до снаги багатьом дорослим, а наші діти мають робити це щодня. Вони відчувають, розуміють дорослі речі, вони зарано стають дорослими. Вони не можуть планувати й вільно мріяти. Пропускають дуже багато важливого», – зазначила дружина Президента.

Перша леді наголосила, що не хотіла б, аби українські діти несли із собою травми війни через усе життя: «Ми в Україні не хочемо, щоб вони стали поколінням війни. Ми хочемо, щоб вони стали поколінням перемоги. Вірю, так і буде».

Олена Зеленська також відповіла на запитання, навіщо Україні зброя від партнерів.

«Без зброї неможливо захищатися від нападника. Можна лише здатися або померти. Кожен день зволікання – це нові смерті. Уявіть себе на нашому місці. Ти вкладаєш дитину спати, але не впевнений, чи скажеш «добрий ранок». Ця невпевненість виснажує. Думаю, свідомі люди у світі це зрозуміють», – пояснила вона.

Logo! – дитяча програма, яку з 1989 року випускає німецький мовник ZDF.