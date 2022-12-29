Олена Зеленська: Місія моєї Фундації – відновлення України через відновлення кожної людини

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як у відповідь на російське вторгнення та пов’язані з війною виклики з’явилася її Фундація та які завдання стоять перед організацією. Головна мета Фундації – відновити людський капітал України, щоб кожен громадянин почувався фізично й ментально здоровим, захищеним, міг реалізувати своє право на освіту, працю та будувати майбутнє в рідній країні.

«Після російського нападу я вела багато доброчинних проектів одночасно: наші лікарні бомбардували – ми вивозили дітей з онкохворобами в безпечні країни. Наші дорослі й діти втрачали й втрачають кінцівки – ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Наші жінки через постійний стрес почали народжувати передчасно – і ми завозимо для порятунку недоношених немовлят спеціальні інкубатори з безперебійним живленням», – зазначила дружина Президента.

За її словами, напрямів допомоги та запитів ставало дедалі більше.

«Під час закордонних візитів у мене дедалі частіше запитували, як допомогти цивільним українцям. Як допомогти у відбудові? Чи можна стати спонсором конкретної школи чи лікарні? Куди з цим звертатися, до кого? Словом, настав момент, який буває в кожного волонтера: люди довіряють твоєму імені, але потрібен офіційний статус. Бути першою леді для цього замало. Багатьох інструментів не вистачає для ефективної допомоги – фінансових, юридичних, організаційних. Щоб допомогти якомога більшій кількості людей, необхідно більше ресурсів. Щоб діяти найефективніше, я створила Фундацію», – розповіла перша леді.

Фундація працює у трьох головних напрямах:

Медицина – фізичне та ментальне здоров’я для всіх.

Освіта – якісні знання та умови для розвитку для дітей і молоді.

Гуманітарна допомога – кожен, хто потребує підтримки, має її одержати.

Перша леді акцентувала, що в умовах виснаження української економіки Фундація залучає іноземних партнерів (бізнес, фонди, донори тощо) для надання допомоги в Україні там, де вона нагально необхідна. Для цього організація співпрацює з посольствами України за кордоном, міністерствами та місцевими органами влади, що максимально пришвидшує переговори з партнерами та передачу допомоги українським громадянам.

Задля ширшого залучення такої іноземної допомоги презентацію Фундації провели за кордоном – на благодійному вечорі у Нью-Йорку під час відкриття 77-ї сесії Генасамблеї ООН. До неї приєдналися світові лідери, бізнесмени та філантропи.

«Війна триває, але життя також. Воно прокладає собі дорогу, щоб відновитися навіть в умовах війни. Завдання Фундації – допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, школи, освіта», – наголосила Олена Зеленська.

Ще більше уваги іноземних партнерів вдалося привернути під час інших презентацій Фундації: їх було проведено також у Лондоні (у співпраці з Christie’s, який допоміг організувати благодійний аукціон) та Парижі (презентацію влаштовано у співпраці з першою леді Франції Бріжит Макрон).

Олена Зеленська розповіла про реалізовані та поточні проекти Фундації:

Допомога вчителям із 12 регіонів України, що найбільше постраждали від війни: Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Харківщини. У межах проекту «Цифровий актив для України», ініційованого Глобальною бізнес-коаліцією для освіти, через Фундацію Олени Зеленської компанії Hewlett Packard (HP) та Microsoft передають учителям понад 38 тис. ноутбуків для забезпечення освітнього процесу. Вартість донорської підтримки – 42 млн дол. Залишається потреба у більш як 200 тис. ноутбуків для учнів по всій Україні. Тривають переговори Фундації з компаніями HP та Microsoft щодо нових поставок ноутбуків. Старт проeкту з відбудови шкіл в Україні. Після зустрічі та переговорів Олени Зеленської та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у вересні Єврокомісія й уряд України підписали угоду про пакет підтримки обсягом 100 млн євро для відновлення навчальних закладів. ЄК спільно з урядом України та Фундацією працюватиме над відновленням освітніх закладів, які постраждали від жорстоких атак Росії. Фундація візьме на себе координацію процесу відбудови шкіл, а також контролюватиме успішність реалізації проектів реновації. Відбудова центральної міської лікарні в Ізюмі, Харківська область. Розпочато збір коштів для відновлення центральної міської лікарні в Ізюмі. До повномасштабної війни заклад обслуговував майже 150 тис. осіб. Зараз там зруйновані чотири операційні блоки, реанімація, пошкоджено томограф, шахту ліфта, в усіх корпусах – осколкові влучання, вибиті вікна. Лікарня функціонує на 10% можливостей. Збору коштів на лікарню в Ізюмі Олена Зеленська присвятила презентацію Фундації та спеціальний благодійний вечір у Парижі (Франція).

«Шляхом збору коштів на реконструкцію найбільшої лікарні на Харківщині я хочу привернути увагу іноземних партнерів до проблем на деокупованих територіях. І я прагну, щоб українці, які пережили окупацію, відчували не лише нашу підтримку, а й підтримку всього світу», – сказала перша леді.

Закупівля слухових апаратів для жителів Київської та Чернігівської областей. Фундація долучилася до проекту «Кабінет на колесах. Ми поруч» громадської організації «Відчуй». У Київській та Чернігівській областях (77 населених пунктів) ця організація перевірила слух у громадян і виявила необхідність у 521 слуховому апараті. Фундація закрила цю потребу у співпраці з Посольством України у Республіці Корея. Гуманітарна допомога для людей на деокупованих територіях. Мешканцям Харківщини завдяки партнерам передано 120 потужних генераторів, а також 4,5 тис. спальних мішків, 100 буржуйок, 85 обігрівачів, 69 електроковдр та 40 акумуляторів. Цю допомогу відправлено на конкретний запит жителів району та розподілено відповідно. На Херсонщину передано 220 потужних генераторів, 880 електроковдр, 2,7 тис. обігрівачів. Надана допомога доправлена й розподілена між жителями громад, Пунктами Незламності та укриттями. Гуманітарна допомога для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). Фундація перебуває на зв’язку з 23 ДБСТ з Київщини та Одещини. Деякі з цих сімей переїхали зі сходу та півдня України. Є родина (10 дітей), яка прожила в окупації на Херсонщині півтора місяця. Фундація підтримує їх усім необхідним. 25 грудня діти з ДБСТ Київщини відвідали захід-казку «Залізний Миколай» на Київській дитячій залізниці. Усього казку переглянуть 3 тис. дітей: діти з ДБСТ, діти – вимушені переселенці, діти військовослужбовців, зокрема нацгвардійців, працівників ДСНС та «Укрзалізниці», а також юні залізничники та діти з інвалідністю. Подарунки від партнерів проекту отримають 6 тис. дітлахів. На зимові свята Фундація передала подарунки для дітей у відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Олена Зеленська розповіла про партнерів, із якими співпрацює Фундація. Це:

великі технологічні компанії HP та Microsoft, які передають ноутбуки для вчителів у 12 регіонів України;

фонд Temerty Foundation, заснований меценатом Джеймсом Темертеєм, громадянином Канади українського походження, що передав 500 тис. доларів на гуманітарну допомогу громадянам на деокупованій Харківщині;

Турецька агенція зі співробітництва та координації (TIKA), яка передала 100 потужних генераторів для жителів на деокупованій Харківщині;

бізнеси Європи, Великої Британії та США, зокрема WILO з Німеччини, що передає системи для очищення води громадянам у Миколаївській області.

Внески роблять також колишня держсекретар США Гілларі Родем Клінтон та режисер Мішель Хазанавічус, який спрямував на допомогу Україні майже 5 млн грн.

«У центрі моєї Фундації – людина, її добробут. Я вірю, що відновлення країни починається саме з людей. Якщо покращити їхнє життя, відновити сили, то покращиться й відновиться вся країна», – резюмувала Олена Зеленська.