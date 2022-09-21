Олена Зеленська на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН провела низку важливих міжнародних зустрічей

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дружина Президента України розпочала візит із серії зустрічей з першими леді та джентльменами країн світу, присвячених розширенню співпраці між державами.

Зокрема, вона зустрілася з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою та першою леді Литви Діаною Наусєдєнє в межах Люблінського трикутника.

Люблінський трикутник – платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіональної взаємодії в безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. Рішення про створення формату ухвалили 28 липня 2020 року міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви – Лінас Лінкявічюс та Польщі – Яцек Чапутович, які підписали декларацію про започаткування нового регіонального об’єднання.

«Сьогодні ми з вами започатковуємо формат діалогу перших леді у межах Люблінського трикутника», – наголосила дружина Президента України.

Вона також зазначила, що цьогорічна сесія Генасамблеї є особливою, адже безпекова ситуація в Україні внаслідок війни Росії проти нашої держави не має нікого залишити байдужим.

«Сегмент високого рівня Генасамблеї ООН – це унікальна нагода привернути додаткову увагу до загроз, спричинених російською агресією проти України, наголосити на її глобальному вимірі», – сказала перша леді.

Олена Зеленська подякувала Польщі та Литві за прояв солідарності й неоціненну підтримку тимчасово переміщених громадян України, які через воєнні дії були вимушені шукати прихисток за кордоном і отримали його у братніх Польщі та Литві.

Зі свого боку Діана Наусєдєнє ініціювала об’єднання зусиль перших леді та міжнародних неурядових організацій задля спільного розвитку проектів та ініціатив.

Дружини лідерів України, Литви та Польщі також обговорили допомогу дітям як пріоритет тристоронньої взаємодії, питання охорони здоров’я, освіти, реалізації проектів соціального захисту та оздоровлення дітей.

«Важливим напрямком є гуманітарні проекти, які реалізуються в Польщі та Литві, за що я вам, шановні перші леді, окремо вдячна. Спільно з пані Агатою ми патронуємо проект «Книжки без кордонів». У його межах видано 120 тис. примірників книг українською мовою. З великою приємністю також спостерігаю за роботою Українського центру, що вже понад три місяці функціонує у Вільнюсі та став справжнім куточком України у Литві», – сказала Олена Зеленська.

Вона також звернулася до колег з проханням про впровадження у навчальну програму початкової та середньої школи їхніх країн української мови як сучасної іноземної.

Дружина Президента України запропонувала, щоб ці та інші спільні проекти реалізовувалися в межах Саміту перших леді та джентльменів.

«Впевнена, Саміт не має жити одним днем. Тож була б вдячна за можливість проводити за вашої участі та сприяння відповідні заходи для підтримки не лише України в різних куточках світу», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України також провела зустріч у форматі бранчу, до якої приєдналося ширше коло учасників: перша леді Латвії Андра Левіте, Польщі – Агата Корнгаузер-Дуда, Литви – Діана Наусєдєнє, Естонії – Сір'є Каріс, Суринаму – Меліса Сантохі-Сіначеррі, дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, дружина Прем’єр-міністра Королівства Тонга Фіона Совалені, чоловік Прем’єр-міністра Люксембургу Готьє Дестене, дружина Прем’єр-міністра Мальти докторка Лідія Абела.

Бранч проводився з ініціативи Олени Зеленської в межах Саміту перших леді та джентльменів і мав на меті об’єднати подружжів глав держав і урядів задля обговорення глобального порядку денного. Перші леді та джентльмени розповіли, чим живуть їхні країни сьогодні, які питання хвилюють їхні народи.

«Я щиро вірю, що сила перших леді та джентльменів здатна покращувати світ. Здатна якщо не знаходити вихід із криз, то полегшувати та пом’якшувати процеси, які ці кризи спричиняють. Або навіть більше – запобігати їм. Ми це можемо робити й робимо завдяки нашим соціальним, освітнім, гуманітарним та культурним проектам. Ми це здатні робити м’яко, а не силою м'язів», – зазначила дружина Президента України.

Крім того, на зустрічі Олена Зеленська розповіла про свої плани створити на базі Саміту перших леді та джентльменів онлайн-платформу, яка діятиме постійно. За її словами, платформа допоможе об'єднатися, зокрема, для пошуку спільних рішень та створення проектів.

«Цього року в межах Саміту 23 перших леді об'єдналися навколо привернення уваги світу до подій, що відбуваються в Україні, та пошуку рішень, які позитивно вплинуть на наше спільне майбутнє. У форматі, який діятиме постійно, перші леді та джентльмени зможуть обговорювати актуальні виклики сьогодення, важливі для них та їхніх країн, ділитися власним досвідом реалізації проектів. Саміт перших леді та джентльменів покликаний стати міжнародною платформою для обміну досвідом та втілення спільних проектів задля добробуту людей у світі», – підсумувала дружина Президента України.