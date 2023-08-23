Олена Зеленська на презентації Координаційного центру з розвитку сімейного виховання: Маємо дати родинне тепло кожній дитині

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, який створено з ініціативи Президента Володимира Зеленського та його дружини за підтримки Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Центр започатковано для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях підготовки та проведення заходів загальнодержавного значення з метою швидкого й ефективного розроблення та виконання Національного плану сімейного виховання та догляду дітей в Україні і програм із розвитку сімейних форм виховання.

Координаційний центр працює за підтримки Європейського Союзу та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

«У нашій країні 1310 великих прийомних родин. Це батьки, які, часто маючи власних дітей, беруть іще п’ятьох-десятьох на виховання. І так роками: випускаючи у світ одне покоління, дають сімейне тепло новим дітям. Безцінне відчуття родини повинна мати кожна дитина в Україні. Саме тому Україна зобов’язалася перейти до сімейних форм виховання. Моральний обов’язок держави – підхопити цих дітей просто зараз, дати їм тепло, на яке вони заслуговують», – сказала дружина Президента.

Підтримка сімейних форм виховання, а саме великих прийомних родин – один із пріоритетів діяльності фундації першої леді Olena Zelenska Foundation.

«Ми забезпечуємо найнеобхіднішими речами, гаджетами для навчання, матеріалами для ремонту житла. Під час особистого спілкування з кожною родиною ми дізнаємося про їхні нагальні потреби. Нині це майже все – від побутових речей до транспорту й житла для тих, кому більше нікуди повертатися. Тому зараз для 14 таких родин ми будуємо нове житло. Фундація вже має свій великий досвід, раді бути корисними! Ми готові підтримувати Координаційний центр», – зазначила Олена Зеленська під час заходу.

Перша леді побажала успіхів команді центру, представникам міністерств і відомств, які мають реалізувати перехід до сімейних форм виховання в країні.

«Я бажаю вам успіху. А він значною мірою залежить від співпраці. Це так само, як із захистом країни: успіх буде, лише якщо багато інституцій – у цьому випадку міністерств і відомств – працюватимуть разом», – зазначила вона.

Про підтримку процесу трансформації інституційних закладів в Україні розповіли представник Європейського Союзу Фернандо Фонсека та регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи й Центральної Азії Реджина Де Домініцис,

Керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова презентувала бачення та план діяльності центру. Вона акцентувала на тому, що нині уряд України, міжнародні партнери та інші організації мають працювати злагоджено й скоординовано заради найкращих інтересів дітей.

«Найкращі інтереси дітей – пріоритет для України. Для нас важлива комплексна підтримка реформи, яка передбачатиме розробку та імплементацію Національного плану сімейного виховання та догляду дітей в Україні. Його підготовкою займається команда Координаційного центру разом зі всіма органами влади, громадськими організаціями, міжнародними партнерами та експертами», – зазначила Ірина Тулякова.

Про роль ключових міністерств у трансформації системи догляду та розвитку сімейних форм виховання розповіли: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, заступниця керівника Офісу Глави держави Юлія Соколовська.

Заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський поділився досвідом громад щодо підтримки сімейних форм виховання, а про погляд дітей і молоді на трансформацію системи догляду розповів голова Національного офісу дітей та молоді «ДійМо» Кирило Невдоха.

Зі свого боку керівниця секції захисту прав дітей Дитячого фонду ООН Джин Чой поінформувала про світову програму кращого догляду, яку впроваджує ЮНІСЕФ.