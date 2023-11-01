Олена Зеленська на третій партнерській зустрічі щодо реформи шкільного харчування: Зараз маємо унікальний шанс сформувати здорові харчові звички для цілого покоління 

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у третій партнерській зустрічі «Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи» з обміну досвідом впровадження реформи шкільного харчування. Захід відбувся в Київській області.

Очільники 12 ОВА, їхні профільні заступники разом із представниками Київської обласної військової адміністрації відвідали низку закладів освіти Київщини. Там вони ознайомилися з реформою в дії – успішними прикладами впровадження змін.

Гості побачили, як на практиці застосовуються технологічні моделі організації харчування, як-от базові та опорні кухні, почули відгуки колег щодо оновленого меню та інших інновацій, які використовують у школах і садочках Київщини, щоб забезпечити дітей здоровою та поживною їжею.

Крім того, учасники заходу побували на будівництві фабрики-кухні в Бучі, яка вже зовсім скоро розпочне роботу й годуватиме понад 10 тисяч дітей із 30 освітніх закладів Київської області.

«Важливо, що наша робота об’єднує всю країну. Вже були проведені такі зустрічі для Тернопільської, Одеської, Полтавської областей. Київщина сьогодні приймає вже третю таку нараду. Це справжнє лідерство. Але насправді кожен важливий, кожен приніс щось важливе. Так і має бути – якісна реформа твориться не згори, а саме на місцях», – наголосила Олена Зеленська, яка є ініціаторкою реформи шкільного харчування.

Київщина невипадково була обрана місцем для проведення всіх трьох партнерських зустрічей, які відбулися протягом 2023 року та які відвідали представники всіх областей. Тут уже давно триває активне оновлення й модернізація кухонь та їдалень навчальних закладів, саме на Київщині будують фабрику-кухню, яка є інноваційним рішенням для України. Крім того, в області приділяють увагу тому, як харчуються діти не лише у школах, а й у дитячих садочках, розповів під час зустрічі начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Насичена програма відвідин завершилася робочою нарадою, де гості мали змогу обговорити побачене, можливості використання досвіду Київщини громадами й закладами в інших куточках країни, поставити свої запитання.

До участі в робочій нараді долучилися: перша леді України Олена Зеленська, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, інші представники Офісу Глави держави, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Також були присутні представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держпродспоживслужби України, Держаудитслужби та Антимонопольного комітету України.

«Наша реформа вже давно не тільки про харчування. Вона про спільні дії. За час спротиву ворогу українці навчилися взаємодії як ніхто у світі. І це найкраща основа для позитивних змін – не чекати готових, а брати участь у їх розробці, як ви зараз. В умовах війни все набуло іншого значення. І реформа шкільного харчування теж. Вона стала ще однією формою українського самозахисту – захисту наших дітей, нашого майбутнього. Маємо дати їм усе найкраще, щоб вони відчули: життя триває, перспектива є, вони потрібні, їх люблять. Десятки дорослих фахівців у цій залі, тисячі в країні об’єдналися, щоб дати дітям не просто меню – життєві сили, не просто калорії – наснагу. Для громад це ще й економічна наснага – робочі місця, фінансове пожвавлення. Це знов-таки відбудова й побудова майбутнього для всіх нас», – зазначила Олена Зеленська.

Присутнім було презентовано Стратегію реформи шкільного харчування, яку ухвалив Кабінет Міністрів.

«Ще один результат нашої спільної роботи, саме цих зустрічей, надійшов днями – документ, який ми писали разом, Стратегія шкільного харчування до 2027 року, ухвалена Кабміном. І тепер це наш офіційний інструмент і план дій водночас. Там перелічені всі кроки, всі цілі. Але найголовніша мета сягає точно далі 2027 року. Бо це формування культури здорового харчування в Україні.

У нас зараз є справді унікальний шанс сформувати здорові харчові звички для цілого покоління. Щоб вони поширилися з дітей на їхні родини й далі на все суспільство», – наголосила перша леді.

Як зазначив під час зустрічі заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, одним із викликів, які стоять перед спільнотою, залученою до впровадження реформи харчування в закладах освіти, є її децентралізованість: кожна область має самостійно розробляти свій план змін. Він повинен враховувати потреби й можливості громад, їхнє бачення того, як має бути організовано процес. На це увагу присутніх звернув Орест Степаняк, керівник Національної асоціації громадського харчування та офісу реформи шкільного харчування.

Організатори сподіваються, що проведені партнерські зустрічі, активний обмін досвідом і тісна співпраця всіх областей, профільних міністерств і структур за підтримки партнерів допоможуть громадам якомога швидше й ефективніше поліпшити процес організації харчування маленьких українців.

«Ми готуємо не просто нове меню. Ми готуємо майбутні перемоги для наших дітей. А значить – перемогу для всієї країни», – підсумувала дружина Президента.