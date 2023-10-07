Олена Зеленська на врученні Global Teacher Prize Ukraine 2023: Навчити дітей бути щасливими – отримати щасливу країну

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у врученні Global Teacher Prize Ukraine – щорічної національної премії для вчителів – агентів освітніх змін, яку вручає з 2017 року громадська спілка «Освіторія». Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та наголосити на важливості педагогів в Україні.

Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine зібрала понад пів тисячі історій учителів зі всієї країни. Вже другий рік основна мета премії під час повномасштабного вторгнення – розповідати історії вчителів, щоб у такий спосіб подякувати їм і відзначити важливість їхньої праці.

Дружина Президента висловила подяку всім українським педагогам, які під час страшної війни продовжують працювати й навчають не лише освітніх предметів, а й власним прикладом вчать стійкості та життєлюбності, зміцнюють віру молоді у свої сили, показують, що попри ворожий напад життя триває, а отже, у ньому є майбутнє для дітей, їхніх родин, усієї країни.

Перша леді вручила національну премію Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Молодий вчитель» 23-річному Петру Сітеку зі Львова. Відзнаку присуджено за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства та менторства.

«Ця номінація надзвичайно надихає, адже вона про те, що для молодих людей професія вчителя престижна. Що робота захоплює їх і не лякає труднощами. Хтось із номінантів почав працювати просто перед війною, а хтось – уже в розпал війни. І все одно залишився на своєму місці, не покинув викладання. Це теж заслуговує на окрему вдячність. Переможець підкреслює важливий для України курс на гендерну рівність. Жінки становлять близько 85% українських учителів. Тож наш переможець дає надію, що педагогічна праця цікавить і залучає чоловіків. Бо рівні можливості, за які всі ці роки бореться Україна, мають бути і в професії вчителя», – сказала Олена Зеленська.

Петро Сітек викладає у львівській Школі вільних та небайдужих дебати і менторство, які, на його думку, є важливими у формуванні особистості учня.



«Ми повинні змінювати наші підходи до освіти. Сконцентруватися на тому, яких особистостей ми допомагаємо формувати, а не на знаннях, які вони здобувають. Оскільки в цій справі головне надихнути, і тоді вже ніхто не зможе зупинити людей, які хочуть здобути знання. Я вірю, що саме освіта здатна змінити світ», – розповів педагог.

«Петро каже: найперше хоче виростити учнів щасливими людьми. А це саме те, чого всі ми хочемо для України. Бо країна, де кожна людина щаслива, обов’язково буде щасливою», – підсумувала Олена Зеленська.