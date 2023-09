Олена Зеленська на YES 2023: Ментальне здоров’я – основа стійкості

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). Це форум, де обговорюється європейське майбутнє України у глобальному контексті. Цьогорічна зустріч «Командний пункт: майбутнє вирішується в Україні» стала 18-ю за ліком.

У ній, зокрема, взяли участь: Президент України Володимир Зеленський, засновник YES Віктор Пінчук, ведучий CNN та один із модераторів заходу Фарід Закарія, старший науковий співробітник Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, міжнародний оглядач The New York Times Томас Фрідман, міністр оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський, 43-й Президент США Джордж Буш, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон, начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов та інші світові й українські діячі.

Олена Зеленська провела дискусію з істориком, професором Єльського університету, фахівцем з історії Східної Європи Тімоті Снайдером. Тема їхньої розмови – «Зцілюємо Україну: Реабілітація та психічне здоров'я».

Дружина Президента розповіла про третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня в Києві та мав схожу тему «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього». Вона відзначила важливість для всього суспільства ментального благополуччя кожної людини, особливо в умовах війни.

Перша леді також розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», що реалізується в країні з 2022 року для подолання травми війни в українців та поширення психологічної допомоги й обізнаності про неї.

«Під час спеціального соціологічного дослідження, яке до Саміту провела на наше замовлення британська компанія Alligators Solutions, ми з’ясували, чому багато людей не хочуть відкрито говорити про своє ментальне здоров’я. Вони не хочуть засмучувати свою родину, бояться виключення з колективу. Бояться діагнозу. Пам’ятають негативні роки радянської медичної системи каральної психіатрії. І ось усе це треба подолати, подолати цю стигму. І не тільки в нас – у світі. Кожна людина має зрозуміти, що піклування про себе – це не егоїзм, це відповідальність. Коли в тебе немає ресурсу, ти не зможеш допомогти ані родині, ані суспільству. І ми завжди наголошуємо, що навички самодопомоги можуть зменшити або запобігти більшості таких проблем», – зазначила Олена Зеленська.

Вона наголосила, що ментальне здоров’я – це основа стійкості.