Олена Зеленська на зустрічі з директором Метрополітен-опери та керівницею Ukrainian Freedom Orchestra: Дякуємо за натхнення для продовження боротьби

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом та керівницею Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон під час їхнього візиту до Львова.

Дружина Президента подякувала їм за принципову підтримку України з перших днів російського вторгнення.

«Щаслива знову зустрітися з вами. І особливо радію, що цього разу наша зустріч відбувається в Україні. Вдячна вам за постійну чітку позицію щодо підтримки України та проєктів, що посилюють голос української культури на міжнародній арені», – сказала вона.

14 березня 2022 року в Метрополітен-опері відбувся «Концерт для України» (Concert for Ukraine), який став одним із перших виступів, організованих після російського вторгнення; 24 лютого 2023-го – «Концерт пам'яті та надії» (For Ukraine: A Concert of Remembrance and Hope), приурочений до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також 2022 року Метрополітен-опера та Варшавська опера на вияв солідарності з Україною стали співзасновниками Українського оркестру свободи (Ukrainian Freedom Orchestra, UFO), керівницею якого стала Кері-Лінн Вілсон.

У серпні-вересні 2022 року оркестр зібрав близько 80 українських молодих музикантів, зокрема й вимушених переселенців. Почавши свій інавгураційний тур з виступу у Варшавській національній опері, оркестр здійснив загалом 11 концертів на визначних сценах Європи та Північної Америки (Лондон, Мюнхен, Амстердам, Нью-Йорк, Вашингтон тощо). У 2023-му концертний тур колективу складався з восьми концертів у Європі (Варшава, Берлін, Гамбург, Амстердам, Лондон тощо). У планах на 2024 рік – виступи в Європі та США.

Концертні програми оркестру завжди містять український компонент, зокрема музику Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Юрія Шевченка. Також виступають українські солісти – Людмила Монастирська, Анна Федорова, Дмитро Попов, Ольга Кульчинська та ін.

Керівниця оркестру Кері-Лін Вілсон уже вдруге у 2023 році прибула до України, щоб диригувати оркестром Львівської опери в межах спеціального концерту «Незламній Україні присвячується».

«Викликає захват її бажання співпрацювати з українськими музикантами та виконувати музику як сучасних українських композиторів, так і класиків», – прокоментувала Олена Зеленська.

16 грудня о 17:00 під орудою Кері-Лінн Вілсон солісти, хор та оркестр Львівської національної опери виконали Дев’яту симфонію Людвіга ван Бетховена та симфонічну композицію «Nova. Присвята мужності України» сучасної композиторки Вікторії Польової. Диригентка підготувала особливий подарунок глядачам: фінал Дев’ятої симфонії Бетховена прозвучав українською.

«Для мене велика честь, що я знову тут, в Україні, і диригуватиму 9-ту симфонію українською. Вона наповнить слухачів енергією та натхненням для продовження боротьби. А у творі Вікторії Польової мені імпонує сила та виразність музики, яка, з одного боку, реалістично втілює події, що відбуваються в Україні, з іншого ж – символізує жагу до перемоги», – зазначила Кері-Лінн Вілсон.

Генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб був присутній на події як почесний гість.

Під час зустрічі з Пітером Гелбом та Кері-Лінн Вілсон перша леді подякувала за цей захід, його енергію та натхнення.

Також вона обговорила з гостями поточну та майбутню культурну співпрацю, зокрема продовження програми стажування для музикантів з України в Метрополітен-опері та постановку української опери, яка вже замовлена сучасному композитору Максиму Коломійцю.

Також сторони обговорили можливий виступ Ukrainian Freedom Orchestra під час Олімпіади 2024 року, яка відбудеться в Парижі, Франція. Планується присвятити його підтримці українських мистецьких шкіл.