Олена Зеленська на зустрічі зі студентами-архітекторами розповіла про Альбом безбар’єрних рішень

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у діалозі зі студентами-архітекторами та представниками професійної спільноти, присвяченому майбутнім українським містам, комфортним і безбар’єрним для жителів, а також розповіла про Альбом безбар’єрних рішень.

Діалог відбувся в онлайн- та офлайн-форматі за участю віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представників професійних та експертних кіл, архітектурних бюро, голів обласних військових адміністрацій (ОВА).

Альбом безбар’єрних рішень – практичний посібник, який рекомендує та на прикладах демонструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів. Розробники Альбому – команда урбан-бюро Big City Lab – залучали експертів у галузях містопланування, будівництва, людського різноманіття та інших сферах, дотичних до створення публічного простору.

«Уявіть людину на кріслі колісному, яка живе на останньому поверсі звичайної п’ятиповерхівки. Лунає повітряна тривога. За кілька хвилин чути перший вибух. Як думаєте, чи може ця людина швидко дістатися укриття? Маломобільні групи населення зараз ризикують життям більше за інших. Бо навіть шлях до порятунку для них небезпечний. Ця війна показала нам, наскільки безбар’єрність – не формальність. Це питання виживання», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента нагадала, що перший розділ Альбому (про доступні ґанки та подвір'я) було презентовано наприкінці 2021 року, а після повномасштабного вторгнення РФ його адаптували до умов воєнного часу. Три нові розділи посібника, які присвячено вуличній інфраструктурі, громадському простору, громадським будівлям та спорудам, теж враховують нові реалії.

Наприклад, у них ідеться про те, на що потрібно звертати увагу під час проектування сховищ та потреби яких вразливих груп варто враховувати, які типи скла безпечніші за інші та як планувати вхід у будівлю тимчасового шпиталю. Є також рекомендації щодо безпечного для пішоходів улаштування блокпостів та протитанкових їжаків, світломаскування вулиць, встановлення стел екстреної допомоги з дефібриляторами. Наголошується на важливості кімнат сенсорного розвантаження для тих, хто має підвищену чутливість до світла та звуків, наявності доступних душових кабін та місць для харчування у прихистках.

«Від архітекторів і будівельників залежить, яким буде простір навколо наших людей – тих, хто з протезами чи на кріслах колісних, тих, хто має порушення зору чи ментальні порушення, навколо літніх людей, мам із дітьми, навколо всіх нас, бо насправді нікому не потрібні перешкоди. Їх і так багато створила війна. Принципи безбар’єрності мають з’явитися у навчальних програмах вишів. І не лише профільних. Бо всі ми, незалежно від професії, маємо бачити за всіма нашими справами передусім людей і як можна полегшити їхнє життя», – зазначила Олена Зеленська.

Зі свого боку Олександр Кубраков наголосив: «Проблема доступності міської інфраструктури для маломобільних груп – це системна проблема України, для подолання якої працюємо в трьох ключових напрямах. Це розробка правил та стандартів безбар’єрності, посилення контролю та відповідальності за їх дотримання, покращення обізнаності відповідальних осіб із принципами безбар’єрності. Дякую першій леді Олені Зеленській за лідерство в цьому процесі, яке дає змогу постійно рухати вперед питання створення безбар’єрного простору попри війну».

«У цій страшній війні ми воюємо саме за людей, за їхнє гідне життя. Тож безбар’єрність – це людиноцентричність, безпека, саме життя», – додала перша леді.

Усі розділи Альбому безбар’єрних рішень доступні для завантаження за цим посиланням.

Альбом безбар’єрних рішень створено в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Проект реалізовано громадською організацією «Безбар’єрність» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України у межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який виконує німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансування урядів Німеччини та Швейцарії. Розробник Альбому безбар’єрних рішень – урбан-бюро Big City Lab.