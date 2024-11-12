Олена Зеленська: Навчатися й навчати під час лікування – це супергероїзм

Цьогоріч Фундація Олени Зеленської профінансувала створення шести Шкіл Супергероїв – у лікарнях Львова, Вінниці, Полтави, Кривого Рогу, Одеси та Рівного. Про це повідомила перша леді України під час звернення до учасників Конференції лікарняних вчителів Шкіл Супергероїв.

У заході взяли участь понад 150 педагогів, які навчають дітей у лікарнях. Мета конференції – обмін досвідом, обговорення стратегічного планування, розвиток і масштабування мережі шкіл.

«У Школах Супергероїв навчаються учні-супергерої, які поєднують навчання та лікування. Але й ви, їхні вчителі, – також супергерої для ваших підопічних. Коли вчитель заходить у лікарняний клас чи до палати, підходить до парти чи до ліжка й дитина відчуває, що зараз буде цікаво, відчуває інтерес і потяг до життя, уже в той момент ваша місія виконана», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також подякувала міжнародним партнерам Фундації за допомогу й запевнила, що цей проєкт масштабуватиметься.

Крім того, Фундація взяла зобов’язання відновити Школу Супергероїв у дитячій лікарні «Охматдит», яка була знищена внаслідок російської ракетної атаки в липні. У планах на наступний рік – створення шести нових освітніх осередків у медичних закладах.

«Усім нам бракує звичайних, буденних речей. Відчуття нормальності нашого буття. І повертають його, зокрема, вчителі лікарняних шкіл. Дякую вам! Я та Фундація зробимо все, що від нас залежить, щоб створити умови, гідні супергероїв», – підсумувала Олена Зеленська.

Школа Супергероїв з’явилася з громадської ініціативи 2016 року. Статусу державної вона набула через п’ять років, тоді ж патронат над цим проєктом узяла перша леді України. Зараз при лікарнях у 13 містах працює вже 17 шкіл.