Олена Зеленська: Неонатальні швидкі для українських лікарень – дієвий результат наших переговорів на полях ГА ООН

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у передачі нових неонатальних швидких для медичних закладів країни. 20 автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для допомоги новонародженим, доправив в Україну Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за запитом дружини Президента й Міністерства охорони здоров’я України.

Авто укомплектовані спеціалізованим обладнанням для надання невідкладної допомоги породіллям і немовлятам ще в дорозі. Зокрема, тут є транспортні інкубатори, апарати штучної вентиляції легень для новонароджених, пристрої для візуалізації вен AccuVein, реанімаційні кейси, прилади для фототерапії для лікування жовтяниці новонароджених та вимірювання рівня білірубіну тощо.

В урочистій передачі швидких медзакладам також узяли участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники ЮНІСЕФ і МОЗ.

Олена Зеленська відзначила важливість цих авто для української медицини загалом і допомоги новонародженим зокрема.

«З початку російського вторгнення в Україні народилося чверть мільйона дітей. Це означає, що їхні мами чули сигнали тривоги, бігли до бомбосховищ, нервували. Інколи не мали вчасного доступу до медицини. Інколи народжували у незвичних для породіль умовах. Кількість передчасних пологів лише торік збільшилась на 10%, і це безпосередній результат війни. Діти, які мали прийти у світ у нормальних умовах, приходять у нього в екстремальних», – сказала перша леді.

Дружина Президента наголосила, що постачання неонатальних швидких – результат переговорів на полях Генасамблеї ООН восени 2022 року, зокрема її зустрічей із виконавчою директоркою Фонду ООН у галузі народонаселення Наталією Канем і виконавчою директоркою ООН Жінки Сімою Бахус.

«Потрібно, щоб кожне наше слово, кожне зобов’язання ставало справою, а не залишалося словами. Бо лише справи рятують. Не слова, а швидка допомога потрібна людині, яка перебуває в небезпеці. Отже, ми робимо все правильно», – переконана Олена Зеленська.

Автомобілі буде передано в обласні дитячі лікарні та перинатальні центри в 16 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

«Дітям, які так довірливо прийшли в наше життя в такий важкий час, час випробувань, ми просто зобов’язані дати всю турботу й захист. Врятувати їхні життя попри всі намагання ворога його відібрати. Мені здається, це найважливіша місія на землі – рятувати. Дякую всім, хто до неї причетний», – зазначила дружина Президента.