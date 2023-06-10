Олена Зеленська обговорила з Джастіном Трюдо співпрацю між Україною та Канадою в реабілітації ветеранів

Перша леді України Олена Зеленська і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч у Києві та відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна».

Під час зустрічі дружина Президента подякувала очільнику уряду Канади за підтримку України, зокрема за тимчасовий прихисток для понад 200 тисяч українців та гуманітарну допомогу: кошти на постачання більш як 1250 генераторів, підтримку київської енергосистеми, допомогу з розмінуванням. Так, у 2022 році уряд Канади оголосив про виділення 320 млн канадських доларів на гуманітарну допомогу Україні, яка спрямовується через міжнародні організації.

Олена Зеленська і Джастін Трюдо відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна». У 2019 році він вперше в Україні розпочав роботу з лікування розладів, пов’язаних із бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм (посткомоційний синдром – «автограф війни»), поєднуючи її з найкращими практиками фізичної реабілітації. Заклад має додаткову спеціалізацію: психологічна робота з людьми, які пережили полон і тортури, робота з наслідками насильства в контексті воєнних злочинів.

«Щоб упоратися з потребою в допомозі, необхідна потужна мережа центрів із фахівцями, які вміють працювати з військовими та цивільними, травмованими ментально й фізично. «Лісова поляна» – центр, що має глибоку експертизу в допомозі ветеранам», – розповіла перша леді.

«Я хотіла б започаткувати проект міжнародного медичного партнерства між «Лісовою поляною» та канадським центром, що спеціалізується на роботі з ветеранами, які страждають на ПТСР. Ми бачимо канадський Atlas Institute for veterans and families на базі Королівського центру психічного здоров’я Оттави, Онтаріо, як потенційний варіант для такої співпраці, бо він має потужну наукову експертизу в питаннях ПТСР, але ви можете запропонувати інший заклад. Фахівці підготували детальний опис напрямків співпраці», – сказала дружина Президента, звертаючись до Прем’єр-міністра Канади.

Вона наголосила на важливості одночасного подолання як фізичних, так і ментальних наслідків війни для українців, що стане запорукою відновлення країни. Саме темі ментального здоров’я присвячено третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться цього літа в Києві за ініціативою Олени Зеленської.

«Я вже надіслала відповідне запрошення на саміт пані Грегуар-Трюдо. Знаю, що вона опікується тематикою ментального здоров’я. Це важлива тема, бо розв’язана Росією війна вплинула на ментальний стан не лише українців, а й людей з усього світу», – додала перша леді.