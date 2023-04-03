Олена Зеленська обговорила з гендиректоркою ЮНЕСКО збереження української культурної спадщини та відновлення освітньої галузі

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Зустріч відбулася в Києві, у Національному заповіднику «Софія Київська», за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка й першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

Дружина Президента подякувала Одрі Азулє за підтримку України в протистоянні російській агресії, зокрема за позитивне рішення Комітету Всесвітньої спадщини про внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини під загрозою (25 січня 2023 року).

«Це рішення, ухвалене під час повномасштабної війни в Україні, коли наша історична та культурна спадщина є однією зі стратегічних цілей для країни-агресора, дасть змогу захистити культурне надбання Одеси й зберегти його від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракети на місто», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також привітала розблокування роботи Комітету Всесвітньої спадщини та звільнення його від російського головування. 45-а сесія Комітету відбудеться цього року в Саудівській Аравії у вересні.

«Після візиту в Україну ви краще розумітимете, за що ми боремося, що ми хочемо зберегти й чому це важливо для нас», – зауважила перша леді, звертаючись до Одрі Азулє.

Дружина Президента відзначила зусилля, яких докладає ЮНЕСКО для моніторингу, оцінки й документування шкоди, завданої культурній спадщині України. Ці дані будуть використані для збору доказів для притягнення агресора до відповідальності, зокрема міжнародної, за злочини проти культурної спадщини нашої країни.

«Ми сподіваємося на підтримку з боку ЮНЕСКО у поверненні культурних цінностей, які нападник і далі викрадає й незаконно вивозить з окупованих ним територій України, грубо порушуючи Статут і конвенції ЮНЕСКО», – сказала Олена Зеленська.

«Культура не має кордонів. Втрати однієї країни збіднюють увесь світ. Натомість збережене збагачує й додає розмаїття», – додала перша леді.

Вона також акцентувала на важливості допомоги ЮНЕСКО у відновленні системи освіти України.

«Готові й надалі активно працювати разом із ЮНЕСКО в межах великого проекту із соціально-психологічної допомоги українським дітям і вчителям, які постраждали внаслідок війни РФ проти України», – наголосила дружина Президента.