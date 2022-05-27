Олена Зеленська обговорила з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні безпечне повернення дітей до школи 

Перша леді Олена Зеленська провела зустріч з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Муратом Шахіним. Зокрема, було обговорено відкриття 50 центрів «Спільно» в українських містах. Це ініційовані ЮНІСЕФ хаби для сімей з дітьми – вимушених переселенців, де можна отримати медичну, психологічну, інформаційну допомогу.

Дружина Президента також розповіла про гуманітарні проекти, якими опікується під час війни. Серед іншого, це евакуація онкохворих дітей та дитбудинків за кордон, гуманітарна допомога дитячим будинкам в Україні та жителям міст, де точаться бої, запуск програми психологічної допомоги українським громадянам, яка стартує за підтримки ВООЗ.

«Після Першої світової існувало ціле втрачене покоління. Для нас важливо не втратити жодного покоління українців. У Другу світову був термін «діти війни». Так от, ми повинні налагодити допомогу дітям так, щоб вони не асоціювали себе з війною все життя, щоб вони щасливо переросли її та подорослішали з мирним світосприйняттям», – розповіла перша леді про мету програми психологічної реабілітації.

Крім того, Олена Зеленська поінформувала про новий гуманітарний проект – допомогу людям, які втратили кінцівки.

«Війна додала нашим медикам абсолютно нетипове завдання: фактично щодня до лікарень потрапляють дорослі та діти, які втрачають кінцівки через вогнепальні поранення, мінування, вибухи. Усім їм потрібне протезування та дуже довга реабілітація, а Україна просто не стикалася з такою кількістю подібних травм. Тож коли постало питання, чи можемо ми таких пацієнтів відправити на лікування за кордон, я запропонувала команді МОЗ свою допомогу», – зазначила Олена Зеленська.

Зі свого боку Мурат Шахін наголосив на необхідності повернути українських дітей до безпечного навчання у школах з нового навчального року. ЮНІСЕФ планує національну кампанію з відновлення навчання та відбудови зруйнованих шкіл. Перша леді наголосила, що готова долучитися до такого проекту: «Я сама як мама дитини, яка навчається вдома, також зацікавлена, щоб вона повернулася до школи».

Дружина Президента повідомила, що спільно з першими леді інших країн опікується організацією літнього відпочинку для українських дітей, які перебувають за кордоном.

«Моя пропозиція – відправити українських дітей у місцеві табори відпочинку, де вони могли б вивчати мову країни, яка їх прихистила, і водночас більше спілкуватися з однолітками. Під час навчального року діти були зайняті уроками. Важливо, щоб улітку вони не почувалися покинутими напризволяще. До того ж багато наших мам уже влаштувалися на роботу, тож для них такі табори будуть значною допомогою. Якщо в ЮНІСЕФ уже є напрацювання в цьому напрямі, можливо, розроблені програми для літніх канікул, будемо раді об'єднати зусилля», – сказала вона.

Довідка. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) має представництво в Києві з 1997 року, його мета – сприяти реалізації прав усіх дітей та скороченню прогалин у доступі до найнеобхідніших послуг. До російського вторгнення ЮНІСЕФ підтримував в Україні проекти розвитку, зокрема реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді. За три місяці війни, за словами голови українського Представництва фонду, ЮНІСЕФ надав першочергову гуманітарну допомогу 2 мільйонам українців.