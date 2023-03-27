Олена Зеленська обговорила з молоддю відновлення України

Перша леді України Олена Зеленська разом з учасниками програми UPSHIFT Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) взяла участь у зустрічі «ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення». UPSHIFT – інноваційна програма для підлітків і молоді, що допомагає перетворити ідеї на дієві проекти, які приносять користь громадам.

Разом із посадовцями, представниками посольств, українського бізнесу та недержавних організацій молоді люди обговорювали бачення відновлення України.

Перша леді наголосила, що російська агресія принесла українським підліткам важкий травматичний досвід. Водночас вони знаходять сили навчатися й будувати майбутнє.

«Освічені люди, які вміють мислити, вміють набути й застосувати знання, – це те, що потрібно для перемоги. Дякую вам, що ви вчитеся – для себе й для країни. Моя окрема подяка нашим друзям із ЮНІСЕФ за те, що весь рік вони проводили для підлітків безліч заходів, допомагали розвиватися й навчатися. І цей наш захід – якраз такий приклад. Підтримка дуже важлива. Вона допомагає не здаватися», – зазначила Олена Зеленська.

Учасники обговорили три важливі напрями відновлення: ментальне здоров'я та надання психологічної допомоги, освіта й розвиток навичок, інфраструктура, дружня до молоді. ЮНІСЕФ зобов’язався розширити підтримку в цих напрямах у 2023 році.

Команди UPSHIFT за сприяння Дитячого фонду ООН торік створили десятки проектів для того, щоб відповісти на гуманітарні виклики у своїх громадах, спричинені війною.

Найкращі молодіжні проекти отримали спеціальні відзнаки від ЮНІСЕФ та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Скажи чесно, ти як?», що втілюється з ініціативи першої леді. Так, відзначені:

● Команда Camp Life Star, яка створила мотиваційний тренінговий табір для підлітків, де вимушені переселенці відновлювали сили та повертали собі здатність будувати майбутнє: https://uni.cf/3LQXD1a

● Команда «Острів тінейджерів», яка започаткувала групові психологічні консультації для молоді в Харкові, а також створила подкаст і безпечний віртуальний простір: https://uni.cf/42G4CzR

● Ініціатива «Спроможна мати» у Львові, що надає психологічну підтримку одиноким матерям, постраждалим від війни. Команда переконана, що саме емоційно стабільна, наснажена й спроможна мати є ключовим чинником для забезпечення ментального здоров'я та розвитку дитини.

● Мандрівний хаб «Фіра», який є мобільним центром для згуртування переселенців та жителів Івано-Франківської області. Команда використала українські традиції та звичаї, щоб створити простір для психоемоційного розвантаження й отримання позитивних емоцій для молоді: https://uni.cf/3K7cjYF

● Команда Power_Che, яка створила дитячий простір у рідних Черкасах. Учасники прагнуть повернути юним українцям відчуття дитинства, втрачене через війну.

«Покоління ваших прадідусів і прабабусь називали дітьми війни, бо в іншу страшну війну, Другу світову, вони були маленькими. Так от, скажу чесно: я дуже не хочу, щоб ви почувалися дітьми війни. Не хочу, щоб ви почувалися жертвами. Так не має бути. Ви – діти перемоги. І самі переможці. Тільки так», – наголосила Олена Зеленська.