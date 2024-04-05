Олена Зеленська: Освіта нині – стратегічний компонент нашої загальної стійкості

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим зустрілася в Києві з директором з питань освіти та навичок, спеціальним радником з питань освітньої політики при генеральному секретарі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Андреасом Шляйхером.

Він відомий також як розробник міжнародного тестування PISA, яке дає змогу порівняти освітню систему зі світовими стандартами. Завдяки цьому країни можуть визначити сфери, які потребують удосконалення.

Перша леді подякувала Андреасу Шляйхеру та його організації за співпрацю й підтримку української освіти в особливо тяжкий період російської агресії.

«Спільний план дій, підписаний Міністерством освіти і науки України та Організацією економічного співробітництва та розвитку у 2023 році, і ваша особиста небайдужість та експертна підтримка реформи «Нова українська школа» та реформи професійно-технічної освіти дали змогу досягти значного поступу в цих питаннях. Окрема подяка за підтримку моєї ініціативи. Адже ви були одним зі спікерів першого Саміту перших леді та джентльменів у 2021 році, коли про цей захід ще ніхто не знав і ми лише розпочинали розвивати цю спільноту та платформу співпраці», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська акцентувала, що освіта є стратегічно важливим компонентом української стійкості, оскільки сприяє збереженню та розвитку потенціалу країни.

«Важливий фокус цієї роботи – інтеграція питань ментального здоров’я в освітнє середовище на всіх рівнях. У тісній співпраці з Міністерством освіти і науки України впроваджується пріоритетний проєкт «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти», – зазначила Олена Зеленська.

Вона наголосила, що проєкт передбачає повсюдну інтеграцію знань про ментальне здоров’я та навичок самодопомоги у навчальні програми – від садочка до університету.

Перша леді висловила сподівання на співпрацю з ОЕСР і за цим напрямом: «Україна прагне зберегти своїх дітей фізично й ментально. Попри досвід війни дати їм силу жити, розвиватися й бути щасливими».