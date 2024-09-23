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Олена Зеленська отримала нагороду від всесвітньої дитячої благодійної організації Theirworld

24 вересня 2024 року - 15:40

Олена Зеленська отримала нагороду від всесвітньої дитячої благодійної організації Theirworld

Під час візиту до Нью-Йорка для участі в заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld.

Цю відзнаку першій леді вручили за відданість освіті й добробуту дітей в Україні.

«Але я переадресую цю почесну відзнаку всім освітянам та учням, усім волонтерам, меценатам та іншим діячам – словом, усім, хто щодня робить навчання в Україні можливим. Усім, хто повертає нашим дітям їхнє законне право на розвиток», – сказала дружина Президента. 

Традиційно цією нагородою відзначають людей, які демонструють мужність і лідерство в боротьбі за право кожної дитини на освіту, захист прав дівчат і жінок чи втілення неможливого у реальність. 

Зокрема, її отримала перша жінка – генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала, а також міністр освіти Лівану – за те, що 400 тисяч сирійських біженців змогли навчатися у школах. 

Серед активісток організації Theirworld – борчиня за незалежність Мозамбіку Грасса Машел та за гендерну рівність Мелінда Гейтс.

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