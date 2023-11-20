Олена Зеленська під час участі в заходах до Всесвітнього дня дитини: Інтереси дитини – це інтереси всієї України 

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заходах, присвячених Всесвітньому дню дитини, який відзначається щороку 20 листопада, у день ухвалення Конвенції про права дитини.

Так, у Києві відбулася спеціальна нарада, у якій також взяли участь: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова, заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, радник-посланник, тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, представники ЮНІСЕФ.

Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей, створений за ініціативою Президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської за підтримки Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, презентував проєкт Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. У презентації взяли участь представники профільних міністерств і відомств.

«Понад 19 тисяч українських дітей викрали окупанти. А внаслідок російських обстрілів щодня хтось втрачає батьків. Ворог свідомо знищує українські родини. Але ми мусимо їх уберегти. А це значить – створити для них гідні умови», – наголосила у зверненні до учасників заходу дружина Президента України.

Щоб забезпечити право кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, проєкт Стратегії визначає такі цілі:

1. Зміцнювати спроможності сімей забезпечувати дітям належний догляд і виховання, сприятливе й безпечне середовище.

2. Забезпечити дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативними формами сімейного догляду та виховання.

3. Створити умови для повернення та інтеграції примусово переміщених, депортованих дітей і тих, які під час війни були переміщені (евакуйовані) в межах України чи за кордон.

4. Трансформувати систему догляду та виховання дітей.

5. Соціалізувати та інтегрувати дітей, які мають досвід перебування (проживання) в закладах інституційного догляду та виховання.

Успішне впровадження реформи дасть змогу до 2028 року зменшити:

• загальну кількість дітей віком до 14 років у закладах інституційного догляду та виховання на 70%;

• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах інституційного догляду та виховання – на 90%;

• дітей віком до 3 років у закладах інституційного догляду та виховання – на 100%.

Презентація проєкту Стратегії започатковує подальшу розробку національного та регіональних планів із розвитку сімейного виховання.

«Написання Стратегії – це лише початок великого шляху. Треба буде щось перезапустити, щось зробити з нуля. Кожне з відомств уже багато попрацювало для підготовки Стратегії, і тому дуже хочу, щоб так само ефективно вони взялися за її впровадження. Саме зараз треба діяти, коли дітям найважче. Саме зараз уся наша підтримка потрібна дітям. Інтереси дитини – це інтереси України», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також узяла участь у заході «Дитинство 365: право бути собою», проведеному за ініціативою ЮНІСЕФ. Під час заходу своїми історіями поділилися шестеро підлітків із різних куточків України. Діти розповіли про своє життя, виклики, досягнення та переживання. Кожна розповідь ілюструє, зокрема, основні права дитини: від права бути разом із сім’єю до права на гідне життя дітей з інвалідністю.

«Ми почули лише кілька історій, але вони багато розповідають про те, що доводиться переживати нашим дітям зараз – більше, ніж їхнім одноліткам у Європі чи США. На них навалилося одразу все – і воєнні, і особисті виклики. Але особливо вражає, як вони це осмислюють. Не кожен дорослий знайшов би такі слова. Вони кажуть, що навіть негативний досвід хочуть перетворити на позитивний розвиток. Знають, що кожна нереалізована людина – це втрата для всього суспільства. Впевнені, що світ повинен бачити й толерувати різноманітність. Правда, я б хотіла, щоб усі мали таке почуття гідності й поваги до себе та інших. Ця повага й гідність починаються з розуміння прав. Своїх та прав інших», – переконана дружина Президента.

Згідно з результатами останніх опитувань від ЮНІСЕФ, понад 35% дітей віком до 18 років не ознайомлені з Конвенцією про права дитини, трохи більш як 50% зазначили, що відчувають необхідність дізнатися більше про свої права, а 45,4% вказали на негативний вплив війни на дотримання своїх прав.

Акцентуючи увагу на важливості підвищення обізнаності щодо прав дитини, ЮНІСЕФ підготував оновлені адаптації та формати Конвенції ООН про права дитини, щоб якомога більше українських дітей мали змогу дізнатися про свої права. На заході «Дитинство 365: право бути собою» організація презентувала декілька інклюзивних адаптацій Конвенції, зокрема аудіокнигу, відеоверсію жестовою мовою, друковані книги спеціальними шрифтами, що полегшують читання дітям, які мають дислексію та вади зору.

«Давайте ж познайомимо всіх наших дітей із їхніми правами. Бо це – справжня зброя самозахисту для них і для нас. Усвідомлення своїх прав робить сильними і людину, і суспільство. Саме ці права, спільні для всього цивілізованого світу, зараз захищає Україна на фронті – право на життя, гідність, свободу й можливості для кожної нашої людини, дорослої чи маленької», – підсумувала Олена Зеленська.