Олена Зеленська під час відвідання Центру захисту прав дитини: Не можемо підвести дітей – дитинство має бути захищене

Перша леді України Олена Зеленська обговорила повернення українських дітей із російського полону з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та міністеркою закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

Зустріч відбулася за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Києві, у Центрі захисту прав дитини, відкритому з ініціативи Президента України у 2023 році.

«Це особливе місце. Саме сюди повертаються діти з російської депортації, примусового переміщення та окупованих територій. Центр для них є символічними вхідними воротами у вільне життя без обмежень, утисків, залякувань і шантажу. І водночас це – центр поновлення прав дітей в Україні, які були порушені внаслідок безпрецедентного вторгнення РФ у нашу країну», – розповіла Олена Зеленська.

Вона відзначила, що Росія викрала та вивезла понад 19 тисяч українських дітей.

«Україну буквально намагаються позбавити майбутнього. Місцеперебування дітей приховують. Вивозять їх у віддалені регіони, змінюють імена та громадянство. Незаконно всиновлюють без згоди родичів. Викрадення, незаконна депортація та примусове переміщення українських дітей є складовими геноциду українського народу та воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією», – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що на сьогодні вдалося повернути лише 388 дітей, тисячі ще залишаються заручниками.

«Це означає, що разом нам потрібно діяти швидше», – додала дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила на важливості спільних міжнародних зусиль у цьому напрямі. Зокрема, цього тижня Україна й Канада оголосили, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей увійшли вже 33 країни.

«Робота Коаліції за повернення українських дітей є важливою складовою реалізації пункту четвертого Української формули миру, мета якого – повернення додому всіх депортованих, полонених і незаконно ув’язнених українців. Коаліція спільно з міжнародною експертною групою працюють над пошуком нових інструментів для повернення та встановлення справедливості. І наша команда докладає зусиль не лише до репатріації, а й подальшої реінтеграції українців. Ми фіксуємо порушення прав та працюємо заради їх поновлення. І для нас украй важливо мати підтримку партнерів, серед яких, безумовно, на цьому шляху є Рада Європи», – сказав Дмитро Лубінець.

Олена Зеленська подякувала гостям за послідовну співпрацю з боку Ради Європи. У Комітеті міністрів цієї організації зараз головує Ліхтенштейн.

«На сьогодні Рада Європи залишається єдиною міжнародною організацією, яка не лише виключила Росію зі своїх лав за порушення статуту та норм міжнародного права, а й виявилася найдієвішою міжнародною організацією, яка продовжує боротьбу за відновлення прав людини, верховенство права та демократію, за справедливість для всіх тих, хто зазнав втрат і болю. Окремо хотіла б відзначити ініціативу Парламентської асамблеї Ради Європи зі створення Мережі щодо становища дітей України в межах імплементації резолюції, ухваленої асамблеєю в січні поточного року, під час розгляду якої я мала честь звернутися до парламентарів держав-членів», – сказала перша леді.

Вона висловила сподівання на подальше посилення співпраці заради визволення всіх українських дітей з полону держави-агресора: «Не можемо підвести дітей – як батьківщина, як дорослі і як цивілізований світ, де дитинство має бути захищене».

Під час відвідання Центру захисту прав дитини гості познайомилися та поспілкувалися з дітьми, яких повернули з окупованої території: 14-річною Катериною, її двоюрідними братами – 15-річним Максимом та 12-річним Микитою. Вони жили в Херсонській області, коли почалося російське вторгнення. Потрапили в окупацію, були змушені ходити до російської школи. 14-річна Катерина, яка має проблеми із серцем, опинилася без належної медичної допомоги. В березні цього року родині вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію.