Олена Зеленська під час виступу на 42-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО: Захист України нині є захистом миру, цивілізації, культури в усьому світі

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції. Основна мета її візиту – участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі.

Український інститут – це державна установа, яка представляє культуру та формує імідж України за кордоном. Інститут заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році й належить до сфери управління МЗС. Місією Українського інституту є зміцнення міжнародної та внутрішньої суб'єктності України з використанням можливостей культурної дипломатії. Водночас Франція – один із ключових партнерів України у Європі та пріоритетна країна культурної дипломатії, відповідно до стратегії Українського інституту на 2020–2024 роки.

У перший день візиту дружина Президента стала почесною гостею 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка триває у штаб-квартирі організації в Парижі. Цей засадничий захід відбувається раз на два роки. На ньому визначають основний напрямок діяльності організації та ухвалюють її програму. До складу конференції входять представники всіх держав – членів ЮНЕСКО. У сесіях Генконференції беруть участь держави-члени (194) та асоційовані члени (12), а також спостерігачі від країн, що не є членами ЮНЕСКО, міжурядових та неурядових організацій.

Олена Зеленська виступила перед учасниками конференції з промовою, у якій подякувала ЮНЕСКО за рішучу й дієву підтримку України в захисті її культурної спадщини від російської агресії, зокрема за включення об’єктів Всесвітньої спадщини в Одесі, Києві та Львові до списку пам’яток, що перебувають під загрозою, і надання посиленого захисту ще 20 об’єктам. Вона також висловила подяку за документування руйнувань пам’яток, що перебувають під охороною, яке, відповідно до міжнародного права, прирівнюється до воєнних злочинів.

«За кілька днів до мого візиту сюди, 5 листопада, як завжди, вночі російські війська атакували Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля Одеського національного художнього музею. Новини про культуру в Україні зараз здебільшого саме такі. Театр у Чернігові, а перед цим – історичний центр Львова, Спасо-Преображенський собор (знову Одеса), а перед цим – десятки інших пам’яток нашої культурної спадщини. Музеї, бібліотеки, театри, галереї… Понад 1700 обʼєктів культури постраждали за ці півтора року», – розповіла перша леді.

Вона також нагадала, що пошкоджено 3428 закладів освіти, 365 зруйновано повністю, третина українських дітей навчається лише онлайн. Крім того, постраждали 343 спортивні обʼєкти, 95 зруйновано повністю. За півтора року загинуло близько 360 відомих українських спортсменів і тренерів.

«Це лише цифри. Але за кожною з них – історія втрати. Ми втрачаємо. Весь світ втрачає. Для нас усі ці музеї, церкви, театри – не просто абстрактні пам’ятки. Це частина нас», – додала дружина Президента.

Вона також акцентувала на непоправних людських втратах, загибелі діячів культури. Зокрема, Олена Зеленська розповіла про Ірину Осадчу, директорку Куп’янського краєзнавчого музею, яку російська ракета вбила на робочому місці, 85-річну художницю Любов Панченко, яка померла після місяця голоду в окупованій Бучі, Володимира Вакуленка, дитячого письменника, убитого окупантами в Ізюмі.

Перша леді порівняла це зі знищенням української інтелігенції – розстрілом третього листопада 1937 року понад 100 діячів української культури та мистецтва в урочищі Сандармох.

Вона наголосила, що українська оборона від знищення триває не півтора року, а століття, і закликала організацію розширити місію в Україні

«Те, що переживає Україна, не має бути проблемою лише України. Це демоверсія того, на що здатне сучасне варварство, якщо його не спинити. Це атака не тільки на нас, а на все цінне для нормальної людини. На саму цивілізацію. Ту, яку так віддано захищає ЮНЕСКО. Просто сьогодні між варварством і цивілізацією опинилися ми. І намагаємося захищати життя від знищення, від стирання. Щоб більше ніхто не втрачав ні історії, ні життя», – резюмувала дружина Президента.