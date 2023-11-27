Олена Зеленська під час запуску загальнонаціональної кампанії «Зроби крок. Чуйність перемагає насильство»: Боротися з домашнім агресором – те саме, що боротися з тим, хто напав на твою країну

За участю першої леді України Олени Зеленської та віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної відбувся запуск загальнонаціональної кампанії «Зроби крок. Чуйність перемагає насильство». Її старт приурочено до міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства», яку проводять щороку в усьому світі з 25 листопада до 10 грудня. З цієї нагоди в Українському домі відбулася презентація інтерактивної інсталяції та панельна дискусія щодо домашнього насильства під час війни.

У заході також узяли участь: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, представник UNFPA в Україні Массімо Діана, Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр, директорка державного закладу «Центр психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» МОЗ України Ксенія Возніцина, радник – посланник міністра (Посольство Великої Британії в Україні) Білал Захід; громадська діячка, членкиня правління ГО «Група активної реабілітації», голова правління спілки «Ліга сильних», консультантка з питань безбар’єрності Superhumans.Center Уляна Пчолкіна. Модерувала дискусію ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна.

«Усі ми живемо зараз новинами з фронту, повідомленнями про обстріли, про постраждалих від російської агресії. І часто поза увагою залишаються інші повідомлення, за якими теж – драми й трагедії. Що десь син побив батька, онучка – стареньку бабусю. Або що в Одесі серед вулиці чоловік побив дружину на очах у маленького сина під час прогулянки. Отже, поки країна бореться зі спільним агресором, дуже багато внутрішніх, родинних агресорів продовжують свої напади», – розповіла у виступі Олена Зеленська.

За її словами, за цей рік Національна поліція прийняла майже 244 тисячі повідомлень про домашнє насильство. Це на 8% менше, ніж у 2021-му – останньому році до російського нападу.

«Жодна статистика не рахує такі «тихі» види насильства, як психологічне, – коли не побили, але принизили, довели до сліз, до стресу, до самогубства. Або економічне – коли не можеш піти від аб’юзера, бо фінансово залежиш – у коштах, у їжі, у житлі», – сказала вона.

Але головною проблемою домашнього насильства перша леді назвала поширений у суспільстві віктімблеймінг – звинувачення жертви, пошук виправдань для насильника.

«Як на мене, звинувачувати жертву – це те ж саме, що виправдовувати ґвалтівника. Це те саме сумнозвісне «ходила в короткій спідниці», яким у радянські часи намагалися применшити відповідальність ґвалтівника під час розгляду сексуальних злочинів. І ось тепер побачте паралель: агресор, що напав на Україну, ментальний нащадок радянської системи, у своїй пропаганді також постійно знаходить всілякі виправдання нападу. Мовляв, довели. Ми як суспільство розуміємо: не може бути виправдань збройній агресії щодо країни. Але коли ж кожен у наші країні зрозуміє, що так само не може бути виправдання чоловікові, який побив дружину, батькам, які калічать дитину, дітям, які знущаються з немічних старших родичів?» – зазначила перша леді.

Головна ідея кампанії «Зроби крок. Чуйність перемагає насильство» в тому, щоб закріпити в людей розуміння, що насильство є неприйнятним, і далі формувати небайдуже суспільство, готове реагувати на випадки насильства, робити маленькі кроки, на яких наголошено у назві заходу.

Ідея про маленькі кроки також стала основою інтерактивної інсталяції. Вона містить головоломку, у якій приховані певні повідомлення – підказки, як діяти у випадку насильства. Крім того, учасники та учасниці залишають на інсталяції іменну наліпку як символ підтримки боротьби з насильством.

Кампанія відбувається з ініціативи Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприяння дружини Президента України у співпраці з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

«Розв’язавши повномасштабну війну, Росія намагається знищити не лише наші міста й будинки. Вони прагнуть зруйнувати нас ментально, психологічно. Постійні стреси, втрата роботи, розлука з близькими – часто громадянам важко самотужки впоратися з усім цим, що може перерости в домашнє насильство. Кампанія має на меті показати, що є шлях зцілення, кроки, які може зробити кожен, щоб допомогти у ситуації насильства або зробити так, щоб такого насильства уникнути. Об’єднана нація небайдужих людей – це про нас», – зазначила Ольга Стефанішина.

Учасники панельної дискусії обговорили, як повномасштабне вторгнення змінило виклики, пов’язані з домашнім насильством, та як із ними справляються відповідні органи. Говорили й про те, як вчасно розпізнати насильство, правильно реагувати й допомагати постраждалим. Особливу увагу також приділити питанню, як розвивати небайдуже та інклюзивне суспільство, свідоме до травм війни.

«Говорити про насильство щодо себе чи щодо близьких не соромно. Це відповідально. Боротися з домашнім агресором – те саме, що боротися з тим, хто напав на твою країну, твій дім», – резюмувала Олена Зеленська.

Після офіційного відкриття інтерактивна інсталяція, присвячена протидії насильству, буде встановлена в ТЦ «Гулівер» у Києві. З 28 листопада до 2 грудня її зможуть відвідати всі охочі. Крім того, 4 грудня заплановане відкриття інсталяції у Дніпрі, а 8 грудня – у Львові. Закликаємо українців та українок долучатися до кампанії «Зроби крок. Чуйність перемагає насильство», бути чуйними одне до одного та зробити крок.