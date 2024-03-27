Олена Зеленська під час зустрічі з Анн Ідальго: Досвід Парижа в інклюзивності важливий для України

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із мером Парижа Анн Ідальго. Це вже четвертий візит очільниці французької столиці до Києва з початку повномасштабного російського вторгнення. Зустріч відбулася за участю уповноваженої Президента з питань безбар'єрності Тетяни Ломакіної.

«За декілька днів ми відзначатимемо другу річницю деокупації наших північних регіонів – Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Надзвичайно важливі та водночас болючі дати для кожного українця. Адже саме два роки тому весь світ дізнався про жахи Бучі, Ірпеня, Бородянки, села Ягідного. Дякую, що сьогодні, як і два роки тому, ви з нами, за вашу солідарність і рішучість у підтримці України», – наголосила Олена Зеленська.

Вона подякувала за організований мерією округів Парижа у 2023 році відпочинок для 300 українських дітей із деокупованих міст України, а також за сприяння у відкритті французької філії Українського інституту.

«Вдячна за рішення підтримати ідею проведення в Парижі напередодні Олімпійських і Паралімпійських ігор концерту Ukrainian Freedom Orchestra», – зазначила перша леді.

Сторони обговорили підготовку до Олімпійських ігор 2024 року, які місто прийматиме цього літа.

«Цінуємо вашу принциповість і незмінну позицію щодо недопущення участі російських і білоруських атлетів у Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором. Ваше місто є символом свободи, боротьби за демократичні цінності та поваги до прав людини. Немислимо, щоб російські спортсмени, особливо ті, які відкрито підтримують криваву війну в Україні та є чинними військовослужбовцями, використали Олімпійські ігри для легітимізації агресії», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента відзначила унікальні напрацювання Парижа зі створення інклюзивного міста та дружнього до всіх доступного простору.

Зокрема, у французькій столиці створено 17 мікрорайонів підвищеної доступності (QAA). Цей адаптований простір дасть людям з різними порушеннями функціонування змогу отримати спрощений доступ до всіх корисних міських послуг і можливостей: житло, транспорт, магазини, школи, громадські послуги, культурні та спортивні активності. У кожному мікрорайоні комерційні та міські служби будуть максимально мобілізовані. Міська влада разом з асоціаціями підтримуватиме керівників закладів (магазини, сфера послуг, розважальні заклади тощо) у цьому процесі.

Іншим пріоритетом є надання людям з інвалідністю доступу до регулярних занять спортом, що є одним із чинників здоров'я, добробуту, упевненості в собі, а отже, кращої інтеграції та залучення.

«Важливий досвід для України, де втілюємо Національну стратегію безбар’єрності. Наші люди з інвалідністю, які отримали її через війну чи інші життєві обставини, повинні мати всі можливості для повноцінного життя. Бо лише тоді матиме повноцінне життя і все суспільство», – переконана Олена Зеленська.