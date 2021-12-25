Олена Зеленська підбила підсумки участі України в «Партнерстві Біарриц» у 2021 році

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки першого року участі нашої країни у «Партнерстві Біарриц».

З ініціативи дружини Президента Україна приєдналася до цього проекту країн «Великої сімки» (G7) 11 вересня 2020 року, взявши зобов’язання у п’яти сферах:

1. Запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству.

2. Створення більших можливостей для чоловіків, щоб піклуватися про дітей.

3. Зменшення розриву в оплаті праці чоловіків і жінок.

4. Навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків.

5. Розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.

Олена Зеленська зазначила, що в кожному з напрямів у 2021 році є досягнення.

Так, у сфері запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству:

ухвалено закон, що збільшує та встановлює однакову відповідальність за домашнє насильство;

строк адмінарешту за домашнє насильство збільшено до 10 діб;

судам надано дозвіл розглядати справи про домашнє насильство без участі кривдника;

затверджено Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, а також регіональні програми;

надана субвенція в розмірі 274,2 млн грн на створення 30 притулків, 38 денних центрів, 58 консультаційних пунктів для підтримки постраждалих від домашнього насильства. Проводиться ремонт та реконструкція наявних закладів;

урядова гаряча лінія 1547 із допомоги жертвам насильства пройшла аудит, здійснено оптимізацію прийняття звернень та навчання фахівців;

створено окремий сайт гарячої лінії 1547. Загальна кількість звернень на гарячу лінію станом на початок грудня 2021 року – 11 176.

У напрямку створення більших можливостей для чоловіків, щоб піклуватися про дітей, ухвалено закон про рівні можливості з догляду за дитиною, який передбачає:

14-денну відпустку для татусів при народженні малюка;

можливість трирічного декрету для обох батьків;

рівне право батька та матері дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю, одиноких матерів та батьків на скорочений робочий день;

жінки й чоловіки, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, дитину з інвалідністю чи усиновлену, однаково зможуть піти у щорічну додаткову оплачувану відпустку на 10 днів.

Задля зменшення розриву в оплаті праці чоловіків і жінок:

Україна вступила до EPIC – Міжнародної коаліції за рівну оплату праці;

розроблено та відправлено на погодження проект національної стратегії з рівної оплати до 2024 року.

З метою навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків:

Міністерство освіти і науки України розробляє проект Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;

проведено антидискримінаційну експертизу підручників та навчальних програм, які протягом року подавалися до розгляду в МОН;

розроблено План гендерного аудиту закладів освіти та утворено робочу групу з його проведення.

Задля розвитку безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення:

розроблено проект змін до Державних будівельних норм «Інклюзивність будівель та споруд»;

розпочато моніторинг та оцінку інклюзивності об’єктів;

створюється Альбом безбар’єрних рішень – посібник з планування та будівництва доступного середовища.

«Партнерство Біарриц» – це не клуб розмов, а клуб дій. Ми взяли на себе ці зобов’язання й обов’язково вживатимемо предметних заходів для того, щоб кожен українець та українка мали рівні можливості. І щоб у світових доповідях про рівність Україна фігурувала лише як позитивний приклад», – резюмувала Олена Зеленська.