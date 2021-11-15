Олена Зеленська підсумувала перший рік участі України в «Партнерстві Біарриц»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яке відбулося в Києві.

Під час заходу, що об'єднав представників профільних міністерств, обласних державних адміністрацій та громадських організацій, підбили підсумки першого року участі України у «Партнерстві Біарриц» – міжнародній ініціативі країн G7 щодо надання рівних прав і можливостей для всіх.

З ініціативи дружини Президента Україна приєдналася до партнерства 11 вересня 2020 року та взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків, щоб піклуватися про дітей.

На початку своєї промови Олена Зеленська описала типову українську жінку: «Її зарплатня в середньому на 20% менша за чоловічу. Вона має лише 30-відсоткову вірогідність стати керівником. І належить до 67% відсотків жінок, які зазнали насильства. Але, як і кожна четверта співгромадянка, соромиться навіть говорити про це».

Така проблема існує й у багатьох країнах ЄС. За даними дослідження Єврокомісії, майже всюди жінки заробляють на 16% менше, ніж чоловіки, рідше стають топ-менеджерами. Тож «Партнерство Біарриц» – це про розв'язання загальноєвропейських проблем.

Олена Зеленська зазначила, що перший рік участі у Партнерстві для України минув на тлі світової коронакризи. Найбільше постраждали від неї, за даними Всесвітнього економічного форуму, також жінки. Адже закриття та скорочення здебільшого зачепили сферу обслуговування й малий бізнес.

Утім, за словами першої леді, швидкість перетворень у напрямку досягнення гендерної рівності можна прискорити спільними зусиллями. Саме це й відбувається в нашій країні.

Лише за останній рік в Україні:

– Ухвалено закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Також зафіксовано більше, ніж будь-коли, звернень щодо цього – понад 200 тисяч. Триває процес створення 30 нових шелтерів – прихистків для жінок, яким необхідно сховатися від кривдників. Вперше на це виділена окрема державна субвенція – 274 мільйони гривень. На урядову гарячу лінію 1547 із допомоги жертвам насильства надійшло 1790 звернень лише за 10 місяців цього року.

– Пішли в декрет перші татусі: відповідним законом для чоловіків запроваджено відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів. А відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відтепер – рівне право кожного з батьків.

– Міністерство розвитку громад та територій, як повідомив його очільник Олексій Чернишов, оновлює нормативні акти країни – щоб усі будівлі, від громадських до житлових, ставали зручними для людей з візками й на візках, будь-якого віку та в будь-якому фізичному стані.

– Міністерство освіти і науки провело перші експертизи шкільних підручників на наявність у них дискримінаційного контенту та запроваджує подібну практику щодо підручників для вишів.

– Щоб подолати розрив у оплаті праці чоловіків і жінок, розроблена національна стратегія до 2024 року. Але вже на кінець 2021 року, за даними Мінсоцполітики, цей розрив скоротився з 20% до 17%.

Олена Зеленська наголосила, що рівність – це свобода для кожного громадянина, незалежно від статі та фізичних можливостей.

«Це свобода пересування для сімей з дитячими візочками та людей на кріслах колісних. Свобода від стереотипів і штампів, коли декрет може бути не тільки для мами, а професії й зарплати більше не діляться на «жіночі» й «чоловічі». Свобода від насильства – не через замовчування, а через розголос і реальну швидку допомогу жертвам. І найголовніше: рівність – це справедливість. Не механічний поділ 50 на 50. Мова про справедливу оцінку – за заслугами, а не за статтю», – зазначила перша леді.

Вона додала, що держава робить і робитиме все, щоб українці мали рівні права та можливості.