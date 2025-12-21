Олена Зеленська підсумувала результати впровадження реформи шкільного харчування у 2025 році

З початку 2025 року безкоштовним гарячим харчуванням були забезпечені понад 2 млн дітей в Україні. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, підбиваючи цьогорічні підсумки впровадження реформи шкільного харчування.

За словами дружини Президента, один із ключових результатів цього року – розширення програми безоплатного гарячого харчування. З 1 вересня його отримують учні не лише початкових класів по всій Україні, а й 5–11 класів у прифронтових і прикордонних регіонах – на Дніпровщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині. Для цього у 2025 році держава спрямувала до місцевих бюджетів понад 7 млрд грн субвенції.

«Шкільні обіди як прояв турботи, як утілена рівність можливостей, незалежно від того, живе учень у великому місті чи в найменшому селі, як гарантована державою безкоштовна та якісна підтримка для цілих родин. Під час оборони країни все це – стратегічні завдання реформи шкільного харчування. Рада, що і в 2025 році вони успішно виконуються, щоб принести максимальну користь дітям і батькам», – зазначила Олена Зеленська.

Також цього року внесли оновлення до постанови Кабінету Міністрів України № 305, які врегулювали організацію харчування в укриттях. Це дає змогу забезпечувати дітей якісною їжею навіть у разі переривання навчання через загрозу російських ударів.

Крім того, у 2025 році було розроблено операційний план заходів із реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на наступні роки. Документ визначає чіткі інструменти для формування ефективної системи якісного харчування, розвитку культури здорового харчування, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, підтримки сімей із дітьми та стимулювання місцевого економічного розвитку.

Реформа шкільного харчування дедалі активніше інтегрується в міжнародний контекст. У зв’язку з цим до Стратегії було додано п’яту ціль – розвиток міжнародної співпраці, що дасть змогу масштабувати зміни та підвищити їх ефективність.

Паралельно триває процес модернізації їдалень. Цього року реалізовували 75 нових проєктів, із яких 47 завершено, а 28 перебувають на фінальній стадії.

Також у державному бюджеті на 2025 рік було передбачено 960 млн грн субвенції на модернізацію харчоблоків, зокрема у військових і спеціалізованих ліцеях. За результатами конкурсу відібрали 79 проєктів, які виконають до кінця року.

Окремий напрям реформи – розвиток технологічної моделі «фабрика-кухня», що передбачає централізоване приготування їжі для закладів освіти. Перша фабрика-кухня запрацювала у грудні 2023 року в Бучі за підтримки Фонду Говарда Баффета. У 2025 році відкрито друге підприємство на Харківщині, а також відібрано п’ять нових проєктів фабрик-кухонь, реалізація яких розпочнеться найближчим часом.Упродовж року тривало формування мережі кулінарних хабів і навчально-практичних центрів на базі закладів професійної освіти. На цей напрям держава спрямувала 52,4 млн грн. У 2025-му підвищення кваліфікації пройшли понад 3 тис. кухарів шкільних їдалень, а загальна кількість навчених фахівців за три роки сягнула 9,5 тис. осіб.

Упродовж року в регіонах також відбулися форуми, тренінги та освітні заходи, були запущені безоплатні онлайн-курси й вебінари. Зокрема, курс «Основи здорового харчування для учнів 5–9 класів», створений за підтримки ЮНІСЕФ спільно з МОН, МОЗ і командою реформи, та вебінари, які зібрали понад 5 тис. учасників. Інформаційні матеріали для громад постійно оновлюються і доступні на платформі «Знаїмо» та в соціальних мережах проєкту.

«Не забуваємо і про найпершу мету реформи, ту, із якої вона починалася ще у 2021 році: всі шкільні обіди мають бути здоровими й формувати культуру здорового харчування для цілого покоління. За результатами року, вважаю, держава та громади показали свою здатність не зупинятися й разом працювати для дітей щодня, незалежно від обставин», – підсумувала дружина Президента.