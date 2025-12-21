Працюємо так, щоб кожен день використати для України, і в цьому році ще мають бути відповідні новини – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Завершуємо цей історичний тиждень для України, значний дипломатичний тиждень. Головне – ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня, багато в чому – важливий результат усього року. Є позитивне рішення Європи, ми боролись за це рішення дуже довго, і я хочу подякувати всім, хто допомагав. Важливо, що російські активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно, протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів: Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро – це для усіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи: Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, усім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжимо працювати, щоб усі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі, з кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань – не менш складне, ніж забезпечити зброю для України. Але й це ми вирішимо. Кошти на відновлення будуть.

Також зараз працює українська переговорна команда у Флориді – сьогодні ще зустрічі з американською делегацією, з представниками Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг – про можливі часові рамки тих чи інших рішень. Я очікую на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Сьогодні були в мене міжнародні розмови також – з Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Стере, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та з Генсеком НАТО Марком Рютте. Дуже ціную вашу підтримку, дорогі друзі! Україна буде сильною й надалі.

Цими днями також займались ситуацією в Одеській області – там на місці були віцепремʼєр Кулеба, заступник керівника Офісу Микита. Залучені необхідні служби, необхідні наші військові сили, щоб гарантувати надійну логістику з півднем Одеської області. Я дякую всім, хто працює заради наших людей на Одещині. Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив: без тиску на Росію там не збираються реально завершувати з агресією. Тиск має збільшуватись. Тому наступний тиждень – хоч це й буде тиждень Різдва, коли у світі політична робота затихає, – ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість, з усіма, хто працює на тиск проти Росії, з усіма, хто робить реальним закінчення війни. Працюємо так, щоб кожен день використати для України, і в цьому році ще мають бути відповідні новини: пакети підтримки для нашої держави, рішення, які зменшують російську можливість воювати, воювати проти нас. Дякую всім, хто з Україною!

Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити. Будуть і нові наші санкційні рішення. Дякую всім!

Слава Україні!