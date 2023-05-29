Олена Зеленська побувала на навчанні з нових технологій для працівників шкільних харчоблоків

У Борисполі, у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Бориспільський професійний ліцей», відбувся етап теоретично-практичного курсу «Сучасні тенденції в організації шкільного харчування» для працівників харчоблоків закладів загальної середньої освіти Київської області. У ньому взяли участь 21 кухар та шкільні медсестри.

Як і попередні, цей курс організовано в межах ініційованої першою леді Оленою Зеленською реформи шкільного харчування. Він має на меті підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання у сфері організації роботи та підвищення кваліфікації кадрів для шкільних їдалень.

Дружина Президента відвідала Бориспільський професійний ліцей і поспілкувалася з організаторами й учасниками навчання.

«Попри війну наші діти здобувають знання, тож повинні мати для цього всі умови. Якісне харчування – чи не головна з них, бо, як уже неодноразово казала, безпосередньо впливає на те, як засвоюються знання. Наші діти переживають такі страшні воєнні випробування, що дати їм усе найкраще – наш обов’язок», – наголосила Олена Зеленська.

З грудня до травня в Борисполі навчання пройшли 500 осіб, зокрема працівники харчоблоків 58 опорних закладів освіти: кухарі, медичні сестри з дієтичного харчування, відповідальні за організацію харчування у школах.

Торік було започатковано перші кулінарні хаби на Київщині та в місті Львові. А вже зовсім скоро у трьох областях (Тернопільській, Одеській, Полтавській) будуть створені такі осередки, у яких планують підготувати 60 «агентів змін» з новими сучасними навичками. Ці хаби використовуватимуть як місце навчання для наявних кухарів.

У червні заплановано провести практичні семінари для працівників харчоблоків 25 шкіл (100 осіб), до 1 вересня – організувати навчання для працівників усіх опорних і базових шкіл (210 закладів освіти, 816 осіб).

Мета проекту – створення кулінарних хабів та підготовка «агентів змін» для реформи шкільного харчування.

Кулінарні хаби - це навчально-практичні центри на базі закладів професійно-технічної освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кухарів, забезпечують співпрацю з питань перепідготовки працівників шкільних харчоблоків.

«Хто такі «агенти змін»? Такі самі люди, які просто знають і вміють дещо більше й можуть передати ці знання та вміння далі – для загального розвитку та успіху», – наголосила перша леді.

Довідка. У листопаді 2022 року за підтримки Національної асоціації громадського харчування було вибудувано модель організації навчання та підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти. Спільно з Національним управлінням у справах освіти та молоді Естонської Республіки (HarNo) проведено семінар-навчання та підготовлено 32 тренери з-поміж майстрів виробничого навчання закладів професійно-технічної освіти області для підготовки працівників їдалень освітніх установ.