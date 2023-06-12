Олена Зеленська: Подолане насильство – не лише те, яке покаране, а й те, якому запобігли

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у дев'ятому засіданні урядової Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, під час якого було обговорено питання запобігання та протидії домашньому насильству в умовах війни. Засідання відбулося під головуванням віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Під час зустрічі представники міністерств та інших органів виконавчої влади, Верховної Ради, Офісу Генерального прокурора, міжнародних і громадських організацій презентували результати роботи із запобігання та протидії домашньому насильству в умовах війни, а також погодили подальші кроки щодо комплексної підтримки громадян для запобігання такому насильству в родинах.

«Насильство агресора проти нашої держави – не привід забувати про побутове насильство в суспільстві. У наших родинах, на наших вулицях, у наших домівках. Воно нікуди не поділося. Бо рівень тривожних розладів у суспільстві зростає. Там, де в мирні часи закінчилось би сваркою, може статися бійка та навіть загибель», – наголосила дружина Президента.

Ольга Стефанішина зазначила, що постійний стрес, гнів, втрата житла, роботи, розділеність родин впливають на зростання напруженості, недовіри в сім'ях, що може перерости в домашнє насильство. Вона акцентувала на важливості проактивної ролі держави в мінімізації ризиків збільшення кількості таких випадків.

«Статистика стосовно домашнього насильства показала: за п’ять місяців 2023 року кількість звернень зросла на 39,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тож ми повинні спільно напрацювати комплексну стратегію допомоги громадянам, їхнім сім'ям, щоб вони мали ресурс впоратися з травмами й наслідками війни», – сказала віце-прем’єр-міністр.

Для цього в межах засідання, зокрема, було презентовано пропозиції щодо інформаційно-просвітницької кампанії, що сприятиме здоровим стосункам у родинах, підтримці не лише постраждалих, а й тих, хто може стати потенційним кривдником.

Окрему увагу було приділено необхідності внесення змін до законодавства, що регулює питання запобігання та протидії домашньому насильству.

«Бо подолане насильство – не лише те, яке покаране, а й те, яке взагалі не сталося, якому ми запобігли. Прошу вас на своєму місці стати такими запобіжниками», – закликала учасників Олена Зеленська.