Олена Зеленська: Поширення знань про Україну – теж важлива форма протистояння агресору

У США перша леді України Олена Зеленська відвідала Массачусетс, де зустрілася з губернаторкою штату Морою Гілі, а також студентами, викладачами та керівниками Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Під час зустрічі з Морою Гілі дружина Президента подякувала їй за активну проукраїнську позицію.

У штаті Массачусетс, зокрема, є Український культурний центр Нової Англії. А лікарі опікового центру місцевої дитячої лікарні вже понад 20 років рятують маленьких українців. З початку повномасштабного російського вторгнення тут також допомагають у реабілітації та протезуванні поранених.

Крім того, Олена Зеленська відвідала Гарвардський університет і передала його бібліотеці книжки з харківської друкарні, які вціліли після російського ракетного удару у травні.

«Ті нечисленні примірники, які вдалося знайти, ми хочемо зберегти як пам’ять. І як свідчення того, що робить із нами Росія. Бібліотека Гарварду – особливе місце для цього. Бо тут одна з найбільших у світі колекцій української літератури», – зазначила перша леді.

Вона також зустрілася зі студентами, викладачами та керівниками Українського наукового інституту Гарвардського університету.

«Сьогоднішній візит дає мені рідкісну можливість особисто подякувати адміністрації Гарварду, професорам і студентам університету за підтримку України. Говорити в стінах Гарварду українською, як роблю сьогодні я, можна без перекладача. Бо тут зрозуміють», – сказала дружина Президента.

У Гарварді Олена Зеленська також узяла участь у круглому столі з донорами та представниками Українського наукового інституту. Серед учасників – директор закладу Сергій Плохій, колишні керівники інституту Роман Шпорлюк, Григорій Грабович, Майкл Флаєр, перший заступник міністра освіти України Євген Кудрявець і радниця Президента України Ольга Будник.

Головна тема зустрічі – розвиток Глобальної коаліції українських студій, яка має на меті об'єднати всі ініціативи, спрямовані на вивчення та дослідження української культури, історії, мови та літератури.

Олена Зеленська відзначила, що саме діяльність Гарвардського університету дала старт цій коаліції.

«Поширювати знання про Україну у світі, про нашу історію, культуру – теж важлива форма протистояння агресорові. Адже він хоче знищити нас не лише фізично, а й ментально. Але що більше українських студій у світі – таких, як гарвардські, – то більше захищена Україна», – підсумувала перша леді.