Олена Зеленська презентувала благодійну Фундацію

На благодійному вечорі у Нью-Йорку відбулася презентація Фундації Олени Зеленської.

Головна її мета – відновити людський капітал України, щоб кожен громадянин почувався фізично та ментально здоровим, захищеним, міг реалізовувати своє право на освіту, працю та будувати майбутнє у рідній країні.

«Із самого початку повномасштабного вторгнення ми справді багато зробили. Організували 20 «конвоїв життя», які дали змогу відправити понад 550 дітей із важкими онкозахворюваннями до лікарень Європи, США та Канади, провели Саміт перших леді та джентльменів, завдяки якому зібрали гроші та придбали понад 80 реанімобілів, евакуйовували вихованців дитячих будинків на тимчасове перебування за кордоном, надали гуманітарну допомогу дитбудинкам сімейного типу. Але щодня запитів і потреб стає більше. На більше потрібні гроші. Тому я створюю Фундацію. Вона дасть змогу значно масштабувати обсяги допомоги людям та забезпечити гідну освіту й лікування всім, хто цього потребує», – розповіла Олена Зеленська.

Вона наголосила, що цього тижня на відкриття 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зібралися світові лідери, бізнесмени та філантропи. Саме вони стали гостями благодійного вечора з нагоди презентації Фундації.

Зокрема, на заході були присутні: колишня Державна секретарка США Гілларі Родем Клінтон, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, генеральний директор Metropolitan Opera у Нью-Йорку Пітер Гелб, американський телеведучий та актор Джиммі Феллон, актор Метт Деймон, акторка Брук Шилдс, а також широке коло дипломатів і бізнесменів. На благодійному вечорі виступили українські зірки. Ведучим вечора став Андрій Бєдняков.

До благодійного вечора в онлайн-форматі з Києва приєднався Президент України.

«Ми захищаємо свободу, захищаємо людей і робимо все, щоб якнайбільше друзів свободи по всьому світу могли зробити свій внесок у цю боротьбу», – зазначив Володимир Зеленський.

Фундація працюватиме у трьох основних напрямах: медицина, освіта та гуманітарна допомога. У межах цих напрямів заплановано надавати адресну допомогу, інвестувати у відбудову закладів дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки.

«У центрі моєї Фундації – Людина, її добробут. Бо я вірю, що відновлення країни починається саме з людей. Якщо покращити їхнє життя, відновити сили, то покращиться й відновиться вся країна», – сказала перша леді.

Запрацював сайт zelenskafoundation.org, який містить більш докладну інформацію про напрями діяльності Фундації, її цінності та формат роботи.

«Війна триває, але життя також. Воно прокладає собі дорогу, щоб відновитися навіть в умовах війни. Завдання Фундації – допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, школи, освіта», – наголосила Олена Зеленська.

Кожен гість благодійного вечора з нагоди презентації Фундації міг зробити внесок на проекти відновлення України. Станом на 23 вересня остаточну суму підраховують.

Партнером вечора виступив Metropolitan Opera, який на безоплатній основі надав майданчик для проведення заходу.