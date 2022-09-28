Олена Зеленська презентувала книжковий проект Better Time Stories для українських дітей – вимушених переселенців за кордоном

Перша леді України Олена Зеленська презентувала книжковий проект Better Time Stories, у межах якого українські діти – вимушені переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть отримати набір із п’яти ілюстрованих книг з аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни перебування). Також передбачена можливість запису індивідуальної аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими родичами, які залишилися в Україні.

Проект ініціювали компанія Interactive Kids Story (iKs), заснована українським підприємцем Андрієм Шмигельським, фундація Принцеси Нідерландів Лаурентін Number 5 Foundation та перша леді Олена Зеленська.

Ініціатива реалізується в чотирьох країнах: Німеччині, Австрії, Нідерландах та Бельгії. Подарунковий пакунок із п’ятьма двомовними книжками для дітей віком від трьох до восьми років можна замовити на сайті bettertimestories.com.

«Цінність проекту в тому, що родини, які розділила війна, які давно не бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та рідному голосу можуть стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поруч, і в тому, що проект зближує культури, адже в ньому всі книжки двомовні – українською та німецькою або голландською мовами», – розповіла дружина Президента.

Патронесами проекту стали перша леді України Олена Зеленська, перша леді ФРН Ельке Бюденбендер та перша леді Австрії Доріс Шмідауер. Міжнародна презентація відбулася 29 вересня в Гаазі (Нідерланди).

«Цей проект особливий, адже він має особливу складову. Книжку для дитини може начитати рідна людина, яка зараз далеко. Почути книжку, озвучену рідним голосом, – це перший крок до того, щоб нарешті зустрітися й бути разом», – зазначила Олена Зеленська на презентації, до якої вона приєдналася за допомогою відеозв’язку.

Набір із п’яти видань, які відібрав Український інститут книги, розповсюджуватиметься як подарунок у Нідерландах, Німеччині, Бельгії, Австрії. Його може замовити будь-хто, вказавши лише поштову адресу дитини з України. У набір, крім п’яти друкованих двомовних книжок, входить спеціальний стікер, відсканувавши який можна отримати доступ до аудіоверсій двома мовами та записати власну.

«Дуже хочу, щоб, згадуючи своє дитинство, сучасні діти згадували не тільки й не стільки випробування чи повітряні тривоги, а саме ці моменти родинної єдності попри все», – резюмувала перша леді.

Better Time Stories («Історії кращого часу») – неприбуткова ініціатива на підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Мета проекту – допомогти їм подолати сум, інтегруватись у середовище країни перебування та підтримувати зв’язок із родичами, які залишилися вдома.