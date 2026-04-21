Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента
21 квітня 2026 року - 20:23

Олена Зеленська презентувала посібник «Підтримка всім, хто складає НМТ»

22 квітня 2026 року - 20:27

Зараз з’вилося вікно можливостей для відкриття всіх переговорних кластерів і закріплення політичного рішення про членство України в ЄС – Ігор Жовква

22 квітня 2026 року - 19:15

Президент обговорив із міністеркою оборони Іспанії посилення ППО, постачання радарів, спільне виробництво та розширення програми SAFE

22 квітня 2026 року - 17:13

Понад 2100 українських дітей, яких викрала Росія, вдалося повернути додому: Президент заслухав доповідь щодо результатів роботи ініціативи Bring Kids Back UA

22 квітня 2026 року - 10:30

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
17 квітня 2026 року - 14:08

Олена Зеленська презентувала посібник «Підтримка всім, хто складає НМТ»

У молодіжному просторі «12–21» у Білій Церкві відбувся круглий стіл «Від запиту підлітків до рішення: підтримка під час НМТ», який модерувала перша леді України Олена Зеленська.

Під час заходу презентували посібник «Підтримка всім, хто складає НМТ», створений у межах проєкту Фундації Олени Зеленської з розвитку мережі молодіжних просторів «12–21» спільно зі Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?» за експертної участі психологині Світлани Ройз. Посібник містить практичні поради, техніки самопідтримки та рекомендації для підлітків, батьків і вчителів.

Він став відповіддю на запит випускників щодо втоми, тривоги, перенавантаження і тиску в період підготовки до НМТ, про що неодноразово чула команда «12–21». За даними дослідження «Ти як?», проведеного в партнерстві з UNICEF Ukraine, близько 34 % опитаних називають іспити одним із головних джерел стресу.

До круглого столу долучилися представники державних інституцій, освітяни, психологи та підлітки. Говорили про психоемоційні виклики та конкретні кроки, які можна впроваджувати вже зараз.

«Ми хочемо, щоб підлітки зростали й розвивалися попри всі обставини, але не ціною свого ментального здоров’я», – зазначила Олена Зеленська.

Посібник можна завантажити за посиланням:

https://12-21.com.ua/pidtrymka-vsim-hto-skladae-nmt

