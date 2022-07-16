Олена Зеленська презентувала україномовний аудіогід у швейцарському Kunstmuseum

Перша леді України Олена Зеленська презентувала україномовний аудіогід у Kunstmuseum – найбільшому музеї образотворчого мистецтва Швейцарії, що розташований у місті Базелі. Аудіогід було запущено під час виставки «Пікассо – Ель Греко». Це перший музей Швейцарії, який приєднався до ініціативи дружини Президента України.

Олена Зеленська переконана, що у зв’язку з російським вторгненням проект набув нового звучання та ще більшої актуальності.

«За цей час в Україні знищено чи пошкоджено десятки музеїв і пам’яток. Наша культура зараз також на війні. Нині українська мова звучить у світі значно частіше – всюди, де є наші вимушені переселенці. А завдяки аудіогідам вони зможуть познайомитися з видатною культурою країн, які їх прийняли, рідною мовою», – зазначила перша леді у відеозверненні під час запуску аудіогіда в Базелі.

За останні місяці в межах проекту також запрацювали аудіогіди у Грузії – у печерному місті Уплісцихе, найдавнішому на території країни, та середньовічному монастирі-фортеці Вардзіа; Таїланді – у Музеї тайського побуту та звичаїв Museum Siam (м. Бангкок); в Угорщині – у музеї Королівського палацу (м. Геделле).

Дружина Президента України наголосила, що проект продовжуватимуть, щоб кожен українець, якого війна змусила виїхати за кордон, прочувався ближче до батьківщини, а також задля підтримки української культури та мови, які зазнають атак російського агресора.