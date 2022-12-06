Олена Зеленська презентувала український аудіогід для Національного музею Катару

У Національному музеї Катару відбувся запуск україномовного аудіогіда. Проект реалізовано в межах імплементації Меморандуму про взаєморозуміння між Посольством України в Державі Катар і Державним управлінням «Музеї Катару», який було підписано під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Катару 5 квітня 2021 р. у присутності першої леді Олени Зеленської.

Втілення проекту зі створення аудіогідів українською мовою у музеях світу за ініціативою дружини Глави Української держави відбувається з 2020 року.

Олена Зеленська наголосила: до повномасштабної війни таких аудіогідів було впроваджено понад 40, а зараз запущено 51-й у 33-й країні світу.

Вона відзначила важливість проекту саме під час війни, коли мільйони українців змушені шукати прихисток в інших країнах.

«Наша мова там, де українці. Вони несуть і відкривають її світові. Але й вона має зустрічати своїх там, де потрібна. В часи, коли Україна воює за себе, за саме своє існування й за життя кожної нашої людини, мова єднає як ніщо інше», – сказала вона.

Національний музей Катару було відкрито в 1978 році та ренововано у 2019-му. Заклад має інноваційний дизайн, розроблений лауреатом Премії Прітцкера, французьким архітектором Жаном Нувелем: він побудований у формі «пустельної троянди», яка органічно «росте» навколо оригінального палацу шейха Абдалли бін Джассіма Аль Тані, одного з колишніх Емірів Держави Катар. Палац є важливим символом минулого Катару, адже був сімейним будинком Абдалли Аль Тані та резиденцією уряду протягом 25 років під час його правління. Зараз палац – серце нового музею.

Українська мова стала другою іноземною після англійської, якою озвучено супровід музейної експозиції.

Інформаційний контент українською доступний у профілі музею на стрімінговій платформі оцифрованої звукової інформації SoundCloud. Відвідувачі закладу мають змогу перейти у профіль музею й обрати відповідний аудіогід через QR-код, який можна просканувати на вході.