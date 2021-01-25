Олена Зеленська привітала екскурсоводів Маріїнського палацу з ювілейною, сімдесятою екскурсією в межах програми «Дитячий день»

Перша леді України Олена Зеленська на своїй Facebook-сторінці привітала екскурсоводів Маріїнського палацу з ювілейною, сімдесятою екскурсією в межах своєї ініціативи з проведення безкоштовних екскурсій для школярів.

З часу старту ініціативи, з вересня 2020 року, в «дитячий день», яким було обрано четвер, до палацу навідалися понад тисячу школярів. Серед них – учні 2-11-х класів, діти зі спеціалізованих навчальних закладів з вадами слуху та аутизмом.

«Я хочу привітати працівників палацу з цією подією та подякувати за їхню працю та гостинність. Попереду ще багато «четвергів», екскурсій та допитливих дітей. Нехай історія стає для нас ближчою», – зазначила Олена Зеленська у своєму дописі на Facebook-сторінці.

За словами самих екскурсоводів, діти із захопленням відвідують історичну пам’ятку.

«Діти у Маріїнському палаці кожного разу дивують. Якщо це малеча, то їм хочеться до всього доторкнутися та про все запитати. Коли їм кажеш, що це резиденція Президента України для урочистих прийомів, то кожного разу питають, чи він зараз у палаці. Також протягом екскурсії часто можна почути жваві суперечки про те, чи справжнє золото на стінах і скільки золота в палаці загалом. І найбільш приємно, коли в кінці хтось із дітей іноді з посмішкою питає: «А можна ще?» – ділиться екскурсовод Іван Жуковський.

«Одразу хочу сказати, що дитяча екскурсія – це подія, яка завжди виділяється з-поміж інших. Адже діти, особливо коли їм по 10-12 років, помічають речі, на які ти зазвичай не звертаєш уваги, або дуже оригінально відповідають на питання. І якраз під час екскурсії вони зі здивуванням зазначають: «А в моєму будинку дверей більше, ніж тут!» – маючи на увазі цілий житловий комплекс. А на питання «Чим же займається Президент?» ти почуєш упевнену відповідь: «Він наглядає за порядком в Україні. Як супергерой», – розповідає екскурсовод Богдан Кожухар.

Нагадаємо, на початку вересня 2020 року Маріїнський палац після 12 років реставрації відчинив свої двері для відвідувачів. Відтоді в кожного охочого з’явилася можливість відвідати дивовижну архітектурну споруду XVIII сторіччя.

Перша леді ініціювала проведення так званих дитячих днів, коли організовані групи школярів зі всієї України мають можливість безкоштовно потрапити на екскурсію до Маріїнського палацу.

Такі заходи для організованих груп школярів проводяться щочетверга. Кожну екскурсію адаптовано з урахуванням типу навчального закладу, віку школярів і специфіки історичного періоду, який вони зараз вивчають. Потрапити до Маріїнського палацу може кожна школа України, попередньо залишивши заявку на сайті www.m-palace.com.ua.