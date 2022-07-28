Олена Зеленська привітала фахівців із психічного здоров’я з завершенням курсу в ізраїльському центрі NATAL

27 українських фахівців з психічного здоров’я, які працюють у закладах та структурних підрозділах низки міністерств, завершили навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL, який спеціалізується на травмах і стресі, пов'язаних з війною та тероризмом. Навчалися завдяки сприянню першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог у межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала Олена Зеленська.

Напередодні відбулася присвячена завершенню навчання урочиста подія, до учасників якої за допомогою відеозв’язку звернулася дружина Президента України.

Фахівці з психічного здоров’я, які пройшли курс у NATAL, працюють у структурах Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під час 5-денного навчання вони ознайомилися з низкою тем: стрес і гостра стресова реакція, травми, зокрема перша допомога при психотравмі, психологічна стійкість на полі бою, а також детально розібрали багатоступеневу модель внутрішньої стійкості. Докладно опрацювали тему посттравматичного стресового розладу (ПТСР), якій були присвячені окремі заняття. Ознайомилися з методами допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства під час війни, з методиками запобігання вигоранню, розібрали, як працювати з військовими, ветеранами, цивільними, медиками, правоохоронцями. Окрему увагу приділили методиці резильєнтності, тобто психологічної пружності. Усі здобуті знання закріпили на практичних заняттях. Також слухачі ознайомилися з ізраїльським досвідом реформи у сфері психічного здоров’я.

Програму курсу адаптовано з урахуванням тих потреб, які сьогодні є в Україні. Після завершення передбачено супервізію: співробітники NATAL надаватимуть подальші консультації нашим фахівцям.

Олена Зеленська привітала фахівців з успішним завершенням курсу. «З дуже потужними набутими знаннями ви стаєте свого роду передовим загоном, який ці знання масштабуватиме, щоб якомога більше українців, котрі страждають через війну, могли дістати таку потрібну їм допомогу. Допомогу, яка надаватиметься з урахуванням найкращого світового досвіду. І ваш передовий загін має стати однією з рушійних сил Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, над реалізацією якої ми зараз активно працюємо», – зазначила дружина Президента.

Вона подякувала всім, завдяки кому втілено проект. «Насамперед хочу висловити вдячність першій леді Ізраїлю Міхаль Герцог за всебічне сприяння в організації навчання, подякувати всій команді NATAL, яка дуже уважно підійшла до сьогоднішніх потреб України у сфері психічного здоров’я. Також – посольству України в Ізраїлі за допомогу в організації та супроводі проекту і посольству України в Польщі за допомогу учасникам навчальної програми. Результати цих зусиль принесуть багато користі, допоможуть нам стати сильнішими в дуже непростий час війни і ще на крок наблизять нас до мирного стабільного життя», – наголосила Олена Зеленська.

Міхаль Герцог особисто взяла участь в урочистому заході.

Фахівці впроваджуватимуть і масштабуватимуть набутий досвід у структурах міністерств, у системі яких вони працюють. Таким чином відбуватиметься поширення знань про роботу з наслідками пережитих травматичних подій, що вкрай актуально в умовах війни.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України, тісно взаємодіючи з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.