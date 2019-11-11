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Олена Зеленська привітала представництво ЮНІСЕФ в Україні з 30-річчям Конвенції про права дитини  

21 листопада 2019 року - 16:33

Олена Зеленська привітала представництво ЮНІСЕФ в Україні з 30-річчям Конвенції про права дитини  

З нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН про права дитини дружина Президента Олена Зеленська зустрілася з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер.

Вони обговорили досягнення та виклики у сфері захисту прав українських дітей. Голова представництва Дитячого фонду ООН в Україні висловила прихильність до реформи шкільного харчування, ініційованої командою першої леді, та готовність до співпраці.

Крім того, Лотта Сільвандер звернула увагу дружини Президента на гостру проблему булінгу у навчальних закладах та в соціальних мережах, якому, згідно з даними досліджень, частіше піддаються дівчата.

Олена Зеленська та голова представництва ЮНІСЕФ в Україні домовилися про робочу зустріч, під час якої планують поділитися баченням розв’язання згаданих проблем.      

Довідка. ЮНІСЕФ є захисником прав дітей у 190 країнах світу. Дитячий фонд ООН відкрив своє представництво у Києві 1997 року. За цей час Фонд надав уряду України допомогу на загальну суму 130 мільйонів доларів США, що дало змогу розробити та реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей тощо.

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